România vrea încetarea atacurilor la Marea Neagră. Oana Țoiu: „Pâinea nu trebuie să fie o armă”

România susține încetarea focului în regiunea Mării Negre și oprirea atacurilor asupra infrastructurii energetice din Ucraina și asupra civililor, a declarat luni ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Țoiu. Oficialul a avertizat că securitatea din regiune influențează aprovizionarea cu alimente la nivel mondial și a subliniat că Rusia nu trebuie să folosească produsele alimentare ca instrument de presiune. Declarațiile au fost făcute înaintea reuniunii Consiliului Afaceri Externe (CAE), desfășurate la Luxemburg, în cadrul căreia sunt abordate și problemele de securitate din regiunea Mării Negre.
Oana Țoiu a amintit de incidentele în care mai multe nave aflate din zona economică exclusivă a Mării Negre au fost vizate de atacuri directe, în urma cărora două persoane au murit. Ea a precizat că atacuri similare au avut loc și în spațiul maritim al Bulgariei.
„Venim cu prioritatea, din punctul de vedere al României, să susținem o încetare a focului la Marea Neagră. Am fost martorii unor atacuri directe asupra navelor din zona economică exclusivă a Mării Negre. Din păcate, două persoane au fost ucise și transmitem condoleanțe familiilor. Echipele noastre de salvatori au ajutat răniții de pe nave, care au fost transportați la spital în România. Acum sunt într-o stare bună și suntem recunoscători echipelor care au participat la operațiunile de salvare”, a declarat ministrul interimar de Externe.
Oana Țoiu: „Nu trebuie să permitem Rusiei să folosească pâinea ca pe o armă”
Ministrul a subliniat importanța strategică a Mării Negre pentru comerțul internațional cu produse agricole și pentru securitatea alimentară. Potrivit acesteia, perturbarea transporturilor maritime din regiune afectează inclusiv țările din Orientul Mijlociu, Africa și Asia, unde populația resimte presiunea creșterii prețurilor la alimente.
„Marea Neagră este o arteră în ceea ce privește hrana pentru lumea întreagă. În cazul României, de exemplu, suntem exportatorul numărul unu pentru grâu, semințe oleaginoase. În regiunea Mării Negre, aproape un sfert din (transportul) global al semințelor oleaginoase vine din țările noastre”, a precizat Țoiu. Ea a adăugat că o treime din comerțul cu grâu provine din regiunea Mării Negre, iar aproximativ 55% din grâul ucrainean este transportat prin infrastructura susținută de România. În acest context, autoritățile discută despre creșterea capacității de tranzit.
„Am văzut, în special în țările în curs de dezvoltare, o presiune crescândă asupra economiilor și deficitelor lor, deoarece inflația din domeniul agriculturii a revenit, iar situația de securitate de la Marea Neagră este una dintre cauzele generatoare. Dacă reușim să readucem coridoarele de securitate înapoi în Marea Neagră, acest lucru va influența de asemenea pozitiv țările din Orientul Mijlociu, Africa și Asia, mai ales că acum resimt presiunea prețurilor la alimente, în sensul accesului propriu-zis la hrană, și trebuie să repetăm necontenit că nu trebuie să permitem Rusiei să folosească pâinea ca pe o armă”, a mai spus acesta.
Deminarea și protejarea infrastructurii critice, priorități la Marea Neagră
Potrivit ministrului, România susține și încetarea atacurilor asupra infrastructurii energetice ucrainene, precum și asupra cetățenilor. Oficialul de la București a precizat, totodată, că țara noastră discută cu state din regiune, inclusiv cu Georgia, despre creșterea conectivității energetice.
„În ceea ce privește infrastructura energetică, România discută cu state din regiune, printre care se numără Georgia, în ceea ce privește creșterea conectivității. Pentru noi este important să continuăm aceste lucruri”, a arătat ministrul interimar de Externe.
Potrivit Oanei Țoiu, România, Bulgaria și Turcia sunt implicate în operațiunile de deminare și în eforturile de protejare a infrastructurii critice din Marea Neagră. Aceste teme - spune ministrul - sunt discutate atât în cadrul NATO, cât și în dialogul cu instituțiile Uniunii Europene. Ea a evidențiat și importanța viitorului Cadru Financiar Multianual al UE pentru securitatea regiunilor estice ale Uniunii.
Neptun Deep, în strategia României de reducere a dependenței de gazul rusesc
Oana Țoiu a declarat că România susține oprirea importurilor de combustibili din Rusia în regiune, prin creșterea producției proprii. În acest context, oficialul a amintit poziția României în producția de gaze naturale la nivelul Uniunii Europene și proiectul Neptun Deep din Marea Neagră.
„Susținem capacitatea colectivă de a opri importurile (de combustibil - n.r.) din Rusia în regiunea noastră, prin creșterea producției proprii. Noi suntem în prezent producătorul de gaz natural numărul unu din Uniunea Europeană și cu resursele pe care le avem în Marea Neagră și cu proiectul Neptun Deep, care va aduce gaz natural în piață anul viitor, vom avea o creștere de 80%”, a afirmat ministrul.
Totodată, ea a precizat și că România susține continuarea presiunilor asupra Rusiei, inclusiv prin oprirea emiterii vizelor turistice pentru cetățenii ruși.
„Vom continua presiunea asupra Rusiei, din partea României susținem din plin oprirea emiterii de vize turistice pentru cetățeni ruși. Din partea noastră, nu este ceva semnificativ, nu am emis un număr semnificativ de asemenea vize”, a completat Oana Țoiu.