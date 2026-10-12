România vrea încetarea atacurilor la Marea Neagră. Oana Țoiu: „Pâinea nu trebuie să fie o armă”

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 12 oct. 2026, 12:49

România susține încetarea focului în regiunea Mării Negre și oprirea atacurilor asupra infrastructurii energetice din Ucraina și asupra civililor, a declarat luni ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Țoiu. Oficialul a avertizat că securitatea din regiune influențează aprovizionarea cu alimente la nivel mondial și a subliniat că Rusia nu trebuie să folosească produsele alimentare ca instrument de presiune. Declarațiile au fost făcute înaintea reuniunii Consiliului Afaceri Externe (CAE), desfășurate la Luxemburg, în cadrul căreia sunt abordate și problemele de securitate din regiunea Mării Negre.

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