Senatorul Ninel Peia, avertisment privind justiția din România: „Dreptatea nu se face cu prețul dezbinării unei națiuni”

Publicat 10 oct. 2026, 16:30 Sursă Realitatea PLUS

Senatorul Ninel Peia, membru al grupului parlamentar PACE – Întâi România, a transmis un mesaj ferm despre libertatea cetățenilor, respectarea drepturilor fundamentale și modul în care statul trebuie să își folosească autoritatea. Într-o intervenție la Realitatea PLUS, acesta a vorbit despre nevoia de echilibru în justiție și despre pericolul ca deciziile luate de autorități să adâncească tensiunile din societate. Parlamentarul susține că puterea unui stat nu trebuie măsurată prin capacitatea de a restrânge libertatea oamenilor, ci prin respectarea legii și a demnității fiecărui cetățean.

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