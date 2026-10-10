Senatorul Ninel Peia, avertisment privind justiția din România: „Dreptatea nu se face cu prețul dezbinării unei națiuni”

Senatorul Ninel Peia, membru al grupului parlamentar PACE – Întâi România, a transmis un mesaj ferm despre libertatea cetățenilor, respectarea drepturilor fundamentale și modul în care statul trebuie să își folosească autoritatea. Într-o intervenție la Realitatea PLUS, acesta a vorbit despre nevoia de echilibru în justiție și despre pericolul ca deciziile luate de autorități să adâncească tensiunile din societate. Parlamentarul susține că puterea unui stat nu trebuie măsurată prin capacitatea de a restrânge libertatea oamenilor, ci prin respectarea legii și a demnității fiecărui cetățean.
Ninel Peia, mesaj despre puterea statului: „Libertatea, demnitatea și dreptatea aparțin tuturor cetățenilor”
Discuția a pornit de la un memoriu redactat de senator, în care acesta a abordat situația lui Călin Georgescu și problema arestării preventive. Ninel Peia a explicat că mesajul său nu privește doar cazul fostului candidat la alegerile prezidențiale, ci drepturile de care trebuie să beneficieze orice cetățean, indiferent de acuzațiile care i se aduc. În opinia sa, autoritățile trebuie să respecte libertatea individuală chiar și atunci când aplică măsuri prevăzute de lege.
„Este foarte simplu, ca să condensez acel memoriu al meu. Vreau să vă spun și trebuie ca toți cetățenii să înțeleagă. Ca senator al României pot să spun doar un lucru: un stat puternic nu este acela care poate lipsi un om de libertate, ci statul puternic este acela care poate să știe să-și exercite autoritatea fără să uite că libertatea, demnitatea și dreptatea aparțin tuturor cetățenilor săi”, a declarat Ninel Peia.
Senatorul a insistat și asupra prezumției de nevinovăție, explicând că o persoană nu poate fi considerată vinovată doar pentru că a fost arestată. În același timp, acesta a precizat că nici susținerea publică de care se bucură un om nu poate reprezenta o dovadă a nevinovăției sale. Potrivit parlamentarului, doar instanțele de judecată pot stabili vinovăția unei persoane, pe baza legii și a probelor din dosar.
„În același timp, Călin Georgescu, indiferent de acuzațiile care i se aduc, beneficiază de prezumția de nevinovăție, iar acest drept nu i-l poate lua nimeni, nici adversarii politici, nici opinia publică, ci nici cei care confundă arestarea preventivă cu o condamnare. În România, știți, stimate domn, un om nevinovat nu devine vinovat în momentul în care e încătușat, după cum nu devine nevinovat pentru că este susținut de sute de mii de cetățeni. Vinovăția se stabilește prin justiție și nu prin spectacol public”, a afirmat senatorul.
Senatorul PACE - Întâi România: „Nu voi transforma independența justiției într-un subiect de negociere politică”
Ninel Peia a vorbit și despre limitele pe care le are un parlamentar atunci când discută despre dosare aflate în instanță. Acesta a explicat că nu intenționează să influențeze deciziile judecătorilor și că respectă independența justiției. În același timp, consideră că funcția de senator îi permite să vorbească despre drepturile cetățenilor și despre felul în care acestea sunt respectate de instituțiile statului.
„În același timp, eu sunt senator al României, membru al grupului PACE Întâi România și cunosc foarte bine limitele constituționale ale mandatului meu. Nu voi cere niciodată unui judecător să pronunțe o anumită hotărâre și nu voi transforma independența justiției într-un subiect de negociere politică. Dar nimeni nu îmi poate cere mie, ca senator al României, în același timp, să renunț la dreptul meu și la responsabilitatea de a vorbi despre libertățile fundamentale ale cetățenilor.”
Parlamentarul a atras atenția și asupra nevoii de echilibru într-o societate în care există deja multe tensiuni și neîncredere. Acesta consideră că drepturile oamenilor nu trebuie să depindă de popularitatea lor sau de poziția pe care o au în societate. În opinia sa, atunci când libertatea unei persoane este restrânsă, autoritățile trebuie să poată explica de ce măsura este necesară și dacă există alte soluții prevăzute de lege.
Ninel Peia, despre arestarea preventivă: „Libertatea nu este un premiu pe care statul îl acordă cetățeanului”
În ultima parte a intervenției, senatorul a vorbit despre diferența dintre arestarea preventivă, arestul la domiciliu și controlul judiciar. Acesta a amintit că legea permite mai multe măsuri preventive și că alegerea uneia dintre ele trebuie să țină cont de situația fiecărei persoane. Ninel Peia a invocat și practica Curții Europene a Drepturilor Omului, susținând că privarea de libertate trebuie justificată prin motive clare, iar variantele mai puțin restrictive trebuie analizate cu atenție.
„Libertatea, să știți că nu este un premiu pe care statul îl acordă cetățeanului atunci când îl consideră convenabil. Libertatea este un drept fundamental, iar restrângerea ei trebuie justificată în condițiile legii. Curtea Europeană a Drepturilor Omului ne spune prin jurisprudența sa că detenția preventivă trebuie justificată prin motive relevante și suficiente, ci că alternativele trebuie examinate cu seriozitate.”
Senatorul a explicat că nu orice situație trebuie să ducă automat la cea mai severă măsură preventivă. Acesta consideră că instanțele trebuie să analizeze riscurile concrete și să stabilească dacă acestea pot fi prevenite și prin alte măsuri. În acest context, Ninel Peia și-a exprimat și opinia despre arestarea preventivă a lui Călin Georgescu, susținând că nu ar fi necesară o asemenea măsură.
„Există o întrebare juridică fundamentală pe care am ridicat-o și în discuțiile mele de peste 30 de ani de zile de politică am fost secretarul Comisiei Juridice din Camera Deputaților. Dacă legea permite atât arestarea preventivă cât și arestul la domiciliu sau controlul judiciar, atunci criteriul trebuie să fie necesitatea concretă a fiecărei măsuri raportată la riscurile existente și la posibilitatea de a le preveni. Consider că domnul Călin Georgescu nu merită să fie arestat preventiv”, a declarat Ninel Peia.
Prin mesajul său, senatorul a cerut mai multă atenție asupra modului în care sunt respectate libertățile individuale și asupra efectelor pe care deciziile autorităților le pot avea în societate. Acesta consideră că respectarea legii, independența justiției și protejarea drepturilor cetățenilor trebuie să existe împreună, fără ca unul dintre aceste principii să fie ignorat în favoarea celorlalte.