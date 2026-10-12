Marcel Ciolacu cere formarea urgentă a Guvernului! Îl vede pe Luca Niculescu capabil să strângă majoritatea: „Trebuie să avem guvern”

Marcel Ciolacu, președintele Consiliului Județean Buzău, cere formarea cât mai rapidă a unui Guvern cu puteri depline. Fostul premier susține că Luca Niculescu are capacitatea de a obține sprijinul necesar în Parlament pentru învestirea noului Executiv. În același timp, Ciolacu atrage atenția că prelungirea crizei politice afectează deja activitatea administrațiilor locale și întârzie proiecte importante, inclusiv investiții în spitale.
Marcel Ciolacu: „Trebuie să avem guvern cât mai curând”
Marcel Ciolacu a declarat luni, 12 octombrie, că România nu își mai permite să rămână fără un Guvern cu puteri depline. Acesta consideră că Luca Niculescu este o persoană potrivită pentru a purta discuții cu partidele și pentru a obține voturile necesare învestirii.
Declarațiile vin în timp ce negocierile pentru formarea noului Guvern continuă, iar partidele nu au ajuns încă la un acord privind viitoarea formulă de guvernare. Ciolacu nu exclude nici varianta unui Executiv format din tehnocrați, nici posibilitatea unei coaliții susținute de o parte dintre formațiunile parlamentare.
„Eu cred că trebuie să avem guvern cât mai curând. Domnul Luca Niculescu este un premier desemnat, un om cât se poate de rezonabil, un om aplicat, un diplomat și are capacitatea de a coagula o majoritate. (...) Poate vom avea un guvern de tehnocrați sau o parte a coaliției, vom vedea zilele acestea”, a declarat Marcel Ciolacu, potrivit Agerpres.
Lipsa unui Guvern blochează proiecte importante la Buzău
Președintele Consiliului Județean Buzău a explicat că efectele crizei politice se resimt deja la nivelul administrației locale. Deși instituția pe care o conduce are asigurate fondurile necesare pentru salarii și cheltuielile de funcționare, mai multe proiecte nu pot avansa în lipsa unor decizii care trebuie luate de Guvern. Printre acestea se numără preluarea Vulcanilor Noroioși și a unor tabere, proceduri care necesită hotărâri de Guvern și care implică bunuri de patrimoniu. Ciolacu a precizat că, în actualele condiții, autoritățile județene nu pot finaliza aceste demersuri.
O altă problemă privește reabilitarea spitalului din județ. Fostul premier spune că este îngrijorat deoarece contractul cu Ministerul Dezvoltării nu a fost încă semnat. Pentru ca proiectul să poată merge mai departe, este nevoie de alocarea creditelor de angajament, astfel încât să poată începe procedurile de licitație.
„Noi am avut grijă să avem bani la instituțiile subordonate, la CJ pentru salarii și pentru funcționare. Parcă am anticipat acest lucru. Suntem afectați pentru că, de exemplu, nu putem prelua Vulcanii Noroioși, nu putem prelua taberele, fiindcă sunt HG-uri ce conțin componente de patrimoniu. M-am îngrijorat totuși că n-am apucat să semnăm contractul cu Ministerul Dezvoltării cu reabilitarea spitalului. Așteptăm să primească creditele angajament, astfel încât să semneze și să începem și noi demersul de licitație”, a explicat Marcel Ciolacu.
Luca Niculescu pregătește lista miniștrilor și programul de guvernare
În timp ce Marcel Ciolacu cere formarea rapidă a noului Executiv, premierul desemnat Luca Niculescu continuă discuțiile pentru obținerea unei majorități parlamentare. Acesta a anunțat că intenționează să depună joi, 15 octombrie, în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. Ulterior, noua echipă guvernamentală va trebui să primească votul de învestitură al parlamentarilor. Până atunci, rămâne de stabilit dacă partidele vor ajunge la un acord pentru formarea unei coaliții sau dacă va fi aleasă varianta unui Guvern de tehnocrați, susținut de o majoritate parlamentară.
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