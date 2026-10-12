Marcel Ciolacu cere formarea urgentă a Guvernului! Îl vede pe Luca Niculescu capabil să strângă majoritatea: „Trebuie să avem guvern”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 oct. 2026, 14:55

Marcel Ciolacu, președintele Consiliului Județean Buzău, cere formarea cât mai rapidă a unui Guvern cu puteri depline. Fostul premier susține că Luca Niculescu are capacitatea de a obține sprijinul necesar în Parlament pentru învestirea noului Executiv. În același timp, Ciolacu atrage atenția că prelungirea crizei politice afectează deja activitatea administrațiilor locale și întârzie proiecte importante, inclusiv investiții în spitale.

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