Luca Niculescu continuă negocierile pentru formarea Guvernului. Ce partide urmează să întâlnească astăzi: calendarul discuțiilor

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 12 oct. 2026, 07:36

Premierul desemnat Luca Niculescu continuă luni consultările cu partidele și grupurile parlamentare pentru formarea noului Guvern și stabilirea programului de guvernare. După discuțiile de săptămâna trecută cu PSD, PNL și UDMR, acesta se va întâlni cu reprezentanții USR, ai minorităților naționale, ai grupului PACE – Întâi România și ai Uniți pentru România (UPR). Conform propriilor declarații făcute la finalul săptămânii trecute, Niculescu intenționează să prezinte joi, 15 octombrie, programul de guvernare și lista miniștrilor, după încheierea consultărilor. Printre prioritățile anunțate se numără rectificarea bugetară, finalizarea bugetului pentru 2027, reluarea discuțiilor privind legea salarizării unitare și identificarea unor soluții pentru pensionarii cu venituri mici.

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