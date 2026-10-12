Luca Niculescu continuă negocierile pentru formarea Guvernului. Ce partide urmează să întâlnească astăzi: calendarul discuțiilor

Premierul desemnat Luca Niculescu continuă luni consultările cu partidele și grupurile parlamentare pentru formarea noului Guvern și stabilirea programului de guvernare. După discuțiile de săptămâna trecută cu PSD, PNL și UDMR, acesta se va întâlni cu reprezentanții USR, ai minorităților naționale, ai grupului PACE – Întâi România și ai Uniți pentru România (UPR). Conform propriilor declarații făcute la finalul săptămânii trecute, Niculescu intenționează să prezinte joi, 15 octombrie, programul de guvernare și lista miniștrilor, după încheierea consultărilor. Printre prioritățile anunțate se numără rectificarea bugetară, finalizarea bugetului pentru 2027, reluarea discuțiilor privind legea salarizării unitare și identificarea unor soluții pentru pensionarii cu venituri mici.
Calendarul consultărilor de luni. Cu ce partide se întâlnește Luca Niculescu
Consultările de luni sunt programate pe parcursul după-amiezii, iar prima întâlnire va avea loc cu reprezentanții USR. Discuțiile vor continua cu grupul parlamentar al minorităților naționale, PACE – Întâi România și Uniți pentru România.
Programul întâlnirilor premierului desemnat Luca Niculescu:
Ora 12:00 – Uniunea Salvați România (USR);
Ora 14:00 – Grupul parlamentar al minorităților naționale;
Ora 16:00 – Grupul parlamentar PACE – Întâi România;
Ora 17:00 – Grupul parlamentar Uniți pentru România (UPR).
Întâlnirea cu reprezentanții USR va avea loc la sediul partidului, în timp ce celelalte discuții sunt programate la Palatul Parlamentului.
Luca Niculescu nu a anunțat întâlniri cu AUR și S.O.S. România în cadrul consultărilor de luni.
Ce planuri are Luca Niculescu
Premierul desemnat a descris primele discuții cu partidele drept „constructive și de substanță”. La finalul săptămânii trecute, acesta a precizat că intenționează să prezinte joi programul de guvernare și componența Cabinetului.
„Luni e o altă sesiune de discuții și concluziile le vom trage cel mai probabil joi, când intenționez să propun Programul și lista cu cabinetul de miniștri”, a afirmat Luca Niculescu vineri seară, la un post TV.
În ceea ce privește formula viitorului Executiv, premierul desemnat a declarat că „toate opțiunile sunt pe masă”, inclusiv formarea unui guvern tehnocrat sau a unuia politic. El a precizat că își dorește o susținere parlamentară cât mai solidă, care să permită atât învestirea Guvernului, cât și aplicarea măsurilor asumate.
„Evident că îmi doresc o majoritate cât mai solidă pentru un guvern care poate să treacă de votul Parlamentului, dar după aceea să poată să-și ducă la capăt programul, să facă reformele de care este nevoie, să facă schimbările necesare, să le dea încrederea românilor că cei care îi conduc sunt oameni rezonabili și responsabili”, explica acesta. Niculescu a exclus, cel puțin în acest moment, posibilitatea de a renunța la mandat dacă nu reușește să obțină sprijinul necesar în Parlament.
„Când accept o provocare, este până la capăt. Nici nu mă gândesc la așa ceva. Am spus că nu mă gândesc acum la alt plan în afară de cel de a continua discuțiile pentru formarea guvernului”, a răspuns premierul desemnat.
Rectificarea bugetară și bugetul pe 2027, printre prioritățile noului Guvern
În paralel cu negocierile pentru formarea Executivului, Luca Niculescu lucrează și la programul de guvernare, în care vrea să includă măsuri pentru creșterea veniturilor, cu prioritate pentru pensionarii care au pensii mici.
O altă direcție vizează reluarea discuțiilor pentru adoptarea noii legi a salarizării unitare, cu scopul de a construi un sistem mai echitabil și mai predictibil. Premierul desemnat a subliniat și necesitatea unei rectificări bugetare urgente, pentru a evita blocajele în funcționarea unor instituții.
„Avem nevoie ca bugetul să fie finalizat până la sfârșitul anului și trebuie să găsim soluții pentru protejarea celor mai vulnerabili în fața provocărilor pe care le va aduce iarna”, preciza Luca Niculescu. El a arătat că discuțiile cu partidele au vizat atât punctele comune, cât și diferențele care trebuie depășite pentru formarea Guvernului.
„Există soluții, chiar dacă nu sunt întotdeauna ușor de găsit. Important este să punem ceea ce ne unește înaintea lucrurilor care ne despart”, a mai transmis premierul desemnat.