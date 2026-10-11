Negocieri pentru formarea Guvernului Niculescu. PSD și PNL rămân pe poziții divergente: cine ar putea înclina balanța

Publicat 11 oct. 2026, 07:37 Actualizat 11 oct. 2026, 07:54 Sursă Realitatea PLUS

Negocierile pentru formarea noului Guvern bat pasul pe loc, în timp ce partidele se blochează reciproc în calcule politice și jocuri de culise. PSD a venit cu propuneri de a ieși din această criză politică prin refacerea vechii coaliții de guvernare din care să facă parte PNL, UDMR, dar fără USR și cer social-democrații celorlalte partide o maturitate politică. PNL blochează negocierile și refuză să intre într-un Executiv din care fac parte social-democrații. Mâine, Luca Niculescu se va vedea cu USR, grupul PACE și reprezentanții minorităților.

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