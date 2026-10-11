Negocieri pentru formarea Guvernului Niculescu. PSD și PNL rămân pe poziții divergente: cine ar putea înclina balanța

Negocierile pentru formarea noului Guvern bat pasul pe loc, în timp ce partidele se blochează reciproc în calcule politice și jocuri de culise. PSD a venit cu propuneri de a ieși din această criză politică prin refacerea vechii coaliții de guvernare din care să facă parte PNL, UDMR, dar fără USR și cer social-democrații celorlalte partide o maturitate politică. PNL blochează negocierile și refuză să intre într-un Executiv din care fac parte social-democrații. Mâine, Luca Niculescu se va vedea cu USR, grupul PACE și reprezentanții minorităților.
Negocierile pentru formarea Guvernului condus de Luca Niculescu continuă săptămâna viitoare, însă PSD și PNL nu au ajuns, deocamdată, la un numitor comun în privința viitoarei formule de guvernare, potrivit Realitatea PLUS. Astfel, în timp ce social-democrații își doresc o majoritate parlamentară stabilă, liberalii exclud în continuare un guvern alături de PSD, dar iau în calcul susținerea unui nou cabinet fără a participa direct la guvernare.
PSD urmărește încheierea unui acord politic care să asigure stabilitate parlamentară pentru următorii doi ani, până la alegerile parlamentare din 2028. Social-democrații iau în calcul fie o majoritate formată împreună cu PNL și UDMR, fără participarea USR, fie refacerea actualei coaliții de guvernare.
De cealaltă parte, liberalii își mențin poziția potrivit căreia nu vor să formeze un guvern alături de PSD. Cu toate acestea, PNL nu exclude posibilitatea de a vota învestirea unui nou executiv, fără ca partidul să intre efectiv la guvernare.
Noi discuții între premierul desemnat și liderii PSD și PNL
Săptămâna viitoare sunt programate noi discuții între premierul desemnat, Luca Niculescu, și reprezentanții celor două mari partide, PSD și PNL. Potrivit surselor citate de Realitatea PLUS, negocierile vor viza în principal programul de guvernare, care ar urma să fie finalizat în mare parte până atunci, dar și componența viitorului cabinet, inclusiv lista miniștrilor.
Tot săptămâna viitoare, conducerea PNL urmează să stabilească dacă va susține sau nu noul guvern. La rândul său, PSD va trebui să își clarifice poziția în privința formulei de guvernare și a susținerii viitorului executiv.
UDMR nu a luat încă o decizie privind participarea la viitoarea guvernare și așteaptă mai întâi ca PSD și PNL să ajungă la o înțelegere.
Până la clarificarea pozițiilor celor trei partide, negocierile pentru formarea Guvernului Niculescu rămân deschise, iar formula viitoarei majorități parlamentare nu este încă stabilită.