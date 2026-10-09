Luca Niculescu vrea să prezinte joi lista Guvernului. Ce spune despre deficit și tăierile de cheltuieli
Luca Niculescu, premier desemnat (foto: profimedia)
Premierul desemnat Luca Niculescu intenționează să depună joi în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor, după o nouă rundă de negocieri cu partidele, programată pentru luni. Acesta a declarat că formula viitorului Executiv rămâne deschisă și că reducerea deficitului trebuie continuată, fără ca ajustarea bugetară să se bazeze exclusiv pe tăieri de cheltuieli.
Discuțiile purtate cu PSD, PNL și UDMR nu au conturat încă o variantă definitivă de Cabinet. Niculescu spune că ia în calcul atât un guvern politic, cât și unul tehnocrat sau o formulă mixtă. Prioritatea sa este obținerea unei majorități parlamentare care să susțină Executivul și după învestire.
Programul de guvernare și lista miniștrilor, așteptate joi în Parlament
Luca Niculescu a descris primele întâlniri cu reprezentanții partidelor drept constructive și a precizat că negocierile vor continua în zilele următoare. O nouă sesiune de discuții este programată pentru luni, iar joi ar urma să fie prezentate concluziile.
„Luni este o altă sesiune de discuții și, evident, concluziile le voi trage, cel mai probabil, joi, când intenționez să depun programul și lista cu Cabinetul de miniștri”, a declarat acesta la un post TV.
Calendarul audierilor miniștrilor propuși și al votului de învestitură va fi stabilit de Parlament, a explicat premierul desemnat.
Niculescu s-a declarat optimist în privința negocierilor, dar a subliniat că discuțiile se află încă într-o etapă inițială.
Guvern politic, tehnocrat sau mixt: formula rămâne în negociere
Premierul desemnat nu a anunțat o opțiune preferată pentru componența viitorului Executiv. Potrivit declarațiilor sale, negocierile vizează atât structura Cabinetului, cât și programul pe care acesta ar urma să îl aplice.
„Toate opțiunile sunt pe masă: guvern tehnocrat, guvern hibrid, politic-tehnocrat, guvern politic”, a afirmat Niculescu.
Acesta a explicat că își dorește o majoritate suficient de solidă pentru a permite adoptarea reformelor, nu doar trecerea votului de învestitură. În opinia sa, partidele cu care a discutat sunt conștiente de dificultățile politice, economice și sociale și de necesitatea depășirii blocajului.
Deși unele formațiuni susțin organizarea alegerilor anticipate, Niculescu spune că a observat disponibilitate pentru susținerea unui guvern în cadrul întâlnirilor de joi.
Reducerea deficitului, punct comun în discuțiile cu partidele
Dincolo de diferențele privind formula de guvernare, premierul desemnat susține că există acord asupra continuării reducerii deficitului și respectării angajamentelor asumate de România.
Niculescu a afirmat că disciplina bugetară trebuie însoțită de măsuri care să îmbunătățească nivelul de trai. El a avertizat că pierderea încrederii investitorilor ar putea scumpi finanțarea României și ar putea avea consecințe asupra costurilor suportate de populație.
„Pe de o parte, să continuăm pe o traiectorie corectă de reducere a deficitului, pentru că, dacă nu o faci, există posibilitatea ca investitorii să ne privească cu și mai multă neîncredere. În același timp, știm condițiile grele în care trăiesc românii”, a declarat acesta.
După întâlniri cu ministrul Finanțelor, guvernatorul Băncii Naționale și alți reprezentanți ai mediului politic și sindical, Niculescu s-a arătat optimist că România va respecta ținta de deficit pentru acest an. Totuși, el a precizat că evaluarea trebuie să țină cont și de cheltuielile care urmează să fie efectuate spre finalul anului.
Ce spune Luca Niculescu despre posibilele tăieri de cheltuieli în 2027
Întrebat despre perspectiva unor reduceri ample ale cheltuielilor bugetare în 2027, premierul desemnat a susținut că ajustarea deficitului poate fi realizată prin mai multe instrumente.
Pe lângă controlul cheltuielilor, acesta a indicat creșterea veniturilor bugetare, îmbunătățirea colectării taxelor și continuarea digitalizării ANAF.
„Există reducerea cheltuielilor, pe de o parte, există creșterea încasărilor, pe de altă parte”, a explicat Niculescu.
În acest context, el a invocat diferența dintre TVA-ul datorat și cel încasat efectiv, precum și nivelul veniturilor fiscale colectate de România în comparație cu media europeană.
Premierul desemnat nu a exclus reducerea cheltuielilor, dar a insistat că aceasta nu trebuie prezentată drept singura soluție pentru echilibrarea bugetului.
„Să nu creăm impresia că vom intra masiv cu tăieri. În schimb, putem îmbunătăți colectarea, putem digitaliza și mai bine ANAF”, a declarat acesta.
Fondurile europene și aderarea la OCDE, printre direcțiile economice invocate
Luca Niculescu a menționat creșterea absorbției fondurilor de coeziune, investițiile și programele de relansare economică printre instrumentele care ar putea susține economia și reduce presiunea asupra bugetului.
El a indicat și aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OCDE, drept o posibilă oportunitate pentru atragerea unor investiții mai mari.
Potrivit premierului desemnat, apartenența la organizație ar putea spori interesul unor fonduri internaționale pentru piața românească. Niculescu a prezentat aceste perspective drept motive de optimism, în paralel cu necesitatea continuării ajustării bugetare.
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