Luca Niculescu vrea să prezinte joi lista Guvernului. Ce spune despre deficit și tăierile de cheltuieli

Scris de Darius Stănescu Publicat: 9 oct. 2026, 21:39

Premierul desemnat Luca Niculescu intenționează să depună joi în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor, după o nouă rundă de negocieri cu partidele, programată pentru luni. Acesta a declarat că formula viitorului Executiv rămâne deschisă și că reducerea deficitului trebuie continuată, fără ca ajustarea bugetară să se bazeze exclusiv pe tăieri de cheltuieli.

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