PSD s-a reunit într-o ședință decisivă pentru formarea noului Guvern

Biroul Permanent Național al PSD s-a reunit la ora 10.30, la sediul central al partidului, într-o sedință crucială pentru negocierile privind formarea guvernbului. Între timp, premierul desemnat Luca Niculescu pregătește o nouă rundă de discuții cu formațiunile politice, înainte de prezentarea programului de guvernare și a listei Cabinetului.
Ședința Biroului Permanent Național al Partidului Social Democrat (PSD) are loc în contextul negocierilor pentru formarea noului Guvern, în condițiile în care premierul desemnat Luca Niculescu a anunțat că intenționează să depună joi, în Parlament, programul de guvernare și lista miniștrilor.
Luca Niculescu continuă negocierile cu partidele
Luca Niculescu va avea luni o nouă rundă de discuții cu partidele politice, în vederea stabilirii formulei viitorului Executiv.
Premeirul desemnat a precizat că, cel mai probabil, concluziile le va trage joi, când intenționează să depună programul și lista cu Cabinetul de miniștri.
Niculescu a precizat, totodată, că structura Guvernului rămâne deschisă, urmând ca negocierile să clarifice componența echipei guvernamentale și prioritățile programului de guvernare.
Unul dintre principalele obiective ale viitorului Executiv este continuarea reducerii deficitului bugetar. Premierul desemnat a subliniat însă că ajustarea bugetară nu trebuie să se bazeze exclusiv pe reducerea cheltuielilor, fiind necesare și alte măsuri pentru echilibrarea finanțelor publice.