PSD s-a reunit într-o ședință decisivă pentru formarea noului Guvern

Publicat 12 oct. 2026, 10:20 Actualizat 12 oct. 2026, 10:46

Biroul Permanent Național al PSD s-a reunit la ora 10.30, la sediul central al partidului, într-o sedință crucială pentru negocierile privind formarea guvernbului. Între timp, premierul desemnat Luca Niculescu pregătește o nouă rundă de discuții cu formațiunile politice, înainte de prezentarea programului de guvernare și a listei Cabinetului.

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