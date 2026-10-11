AUR nu susține Guvernul Niculescu: „Singura soluție sunt anticipatele”. Ce altă variantă ar lua în calcul

Publicat 11 oct. 2026, 08:03 Sursă Realitatea PLUS

Reprezentanții AUR spun că nu vor vota pentru guvernul Niculescu și cer în continuare alegeri anticipate. Atât europarlamentarul Gheorghe Piperea, cât și Petrișor Peiu - președintele Consiliului Național de Conducere a partidului, sunt de părere că nu se poate forma nicio majoritate și că un eventual vot „pentru” în Parlament nu va face decât să întârzie organizarea anticipatelor. Singura soluție pentru evitarea acestora ar fi cooptarea AUR la guvernare, spun liderii opoziției.

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