AUR nu susține Guvernul Niculescu: „Singura soluție sunt anticipatele”. Ce altă variantă ar lua în calcul

Reprezentanții AUR spun că nu vor vota pentru guvernul Niculescu și cer în continuare alegeri anticipate. Atât europarlamentarul Gheorghe Piperea, cât și Petrișor Peiu - președintele Consiliului Național de Conducere a partidului, sunt de părere că nu se poate forma nicio majoritate și că un eventual vot „pentru” în Parlament nu va face decât să întârzie organizarea anticipatelor. Singura soluție pentru evitarea acestora ar fi cooptarea AUR la guvernare, spun liderii opoziției.
„Noi cerem alegeri anticipate, pentru că nu se poate face nici o majoritate”, a declarat Petrișor Peiu.
„AUR a spus de la începuturile acestei crize că soluția pe care o propune este organizarea de alegeri anticipate. Nu s-a schimbat cu nimic acest lucru. Însă, de asemenea, de la începuturi am spus că dacă se vrea evitarea unor alegeri anticipate, atunci singura soluție este ca AUR să fie cooptat la guvernare.
Ca să fie lucrurile clare, AUR nu votează cu Guvernul Luca Niculescu. Nu cred că rezistă mai mult de 6 luni de zile un astfel de guvern, ceea ce înseamnă un lucru extrem de grav. În loc să ne lansăm acum în alegeri anticipate și, probabil, în două luni de zile să avem, totuși, un nou Parlament și un nou guvern, o să ne lansăm în alegeri anticipate probabil peste 8 luni, 9 luni de zile, ceea ce va fi și mai grav, pentru că după 8 luni, 9 luni de zile situația țării - economic vorbind, social vorbind - o să fie cu mult mai gravă, cu mult mai rea”, spune și europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea.
Urmează o săptămână decisivă, cu negocieri-maraton pe scena politică pentru formarea noului guvern. Noul premier desemnat Luca Niculescu va relua, luni, negocierile cu partidele politice.
Niculescu se întâlneste luni cu grupul minorităților, USR și PACE. Conform unor surse politice, joi acesta va depune programul de guvernare în Parlament.