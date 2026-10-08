Gheorghe Piperea cere alegeri anticipate: „Nu mai putem prelungi criza”. Atac dur la Bolojan: „Uzurpă funcția de cinci luni”

Atac dur lansat de Gheorghe Piperea la adresa lui Ilie Bolojan. Europarlamentarul AUR a declarat că premierul demis uzurpă funcția de cinci luni, în timp ce România nu are buget iar pensiile sunt înghețate. Totodată, Gheorghe Piperea a spus că ar trebui să fie organizate alegeri anticipate chiar acum, fără să mai fie prelungită și mai mult criza politică.
"Din punctul acesta de vedere, este evident că mai degrabă ar trebui să avem alegeri anticipate acum, decât peste șase luni de zile, când și acest guvern ar pica. Ce se întâmplă cu România?
Într-adevăr, este nevoie de un buget. Într-adevăr, este nevoie ca pensionarilor să li se dea ceea ce li s-a răpit timp de trei ani de zile la rând, mă refer la măcar indexarea pensiei, și sunt extrem de multe datorii pe care acest guvern, într-un fel sau altul, trebuie să le plătească.
De exemplu, astăzi, guvernul Bolojan, care s-a tot ținut cu dinții de această problemă - să nu cumva să o rezolve - tocmai a primit o veste absolut dărămătoare, în sensul că CCR a spus că drepturile pe care le pretind magistrații din pensii din procesele pe care le-au câștigat până acum împotriva statului român sunt drepturi care li se cuvin, și vorbim de aproape un miliard de euro pe care trebuie să-l plătească ieri domnul Bolojan. Întrucât, după părerea mea ca jurist, domnul Bolojan este acolo și uzurpă o calitate oficială - ar fi trebuit să plece", a declarat Piperea pentru Realitatea PLUS.
Alegeri anticipate: Parlamentul trebuie să respingă două Guverne în 60 de zile
Alegerile parlamentare anticipate nu pot fi declanșate direct printr-o simplă decizie politică. Potrivit articolului 89 din Constituție, președintele României poate dizolva Parlamentul după consultarea președinților celor două Camere și a liderilor grupurilor parlamentare, dacă sunt îndeplinite cumulativ două condiții: au trecut 60 de zile de la prima solicitare de învestitură, iar Parlamentul a respins cel puțin două solicitări de învestitură pentru formarea Guvernului.
După dizolvarea Parlamentului, sunt organizate alegeri parlamentare înainte de termen. Constituția prevede însă și limite: Parlamentul poate fi dizolvat o singură dată într-un an, iar dizolvarea nu este permisă în ultimele șase luni ale mandatului prezidențial și nici în anumite situații excepționale, precum starea de mobilizare, război sau de urgență.