Gheorghe Piperea cere alegeri anticipate: „Nu mai putem prelungi criza”. Atac dur la Bolojan: „Uzurpă funcția de cinci luni”

Publicat 8 oct. 2026, 07:35 Actualizat 8 oct. 2026, 07:59

Atac dur lansat de Gheorghe Piperea la adresa lui Ilie Bolojan. Europarlamentarul AUR a declarat că premierul demis uzurpă funcția de cinci luni, în timp ce România nu are buget iar pensiile sunt înghețate. Totodată, Gheorghe Piperea a spus că ar trebui să fie organizate alegeri anticipate chiar acum, fără să mai fie prelungită și mai mult criza politică.

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