Premierul desemnat Luca Niculescu: „E momentul să accelerăm”. Statul se poate bloca fără rectificare bugetară

Premierul desemnat Luca Niculescu avertizează că România se apropie de un punct critic și solicită accelerarea negocierilor pentru formarea rapidă a unui Guvern cu puteri depline. Înaintea unei noi runde de discuții programate luni, acesta a declarat la Radio România Actualități că săptămâna care începe este „hotărâtoare pentru soarta guvernului” și că prelungirea crizei politice ar putea avea consecințe directe asupra funcționării statului.
Rectificarea bugetară, prioritatea zero
Cred că a venit momentul să accelerăm. România nu-și mai permite să prelungească această perioadă de incertitudine politică. Avem nevoie urgentă de un guvern, un guvern care să aibă puteri depline”, a afirmat Niculescu, în intervenția sa la Radio România Actualități - RRA, subliniind că miza nu este ocuparea unor funcții, ci rezolvarea unor probleme care afectează viața de zi cu zi a românilor.
Potrivit premierului desemnat, una dintre cele mai mari urgențe este adoptarea unei rectificări bugetare, fără de care activitatea în mai multe domenii vitale poate intra în impas.
Fără o rectificare bugetară urgentă, există riscuri de blocaje: blocaje în funcționarea spitalelor, în aprovizionarea cu medicamente, în activitatea primăriilor, mai ales acum că se apropie iarna, a avertizat Niculescu.
În același timp, el a subliniat că apropierea sezonului rece aduce noi provocări economice și sociale. „Vine iarna, avem nevoie de măsuri pentru a-i ajuta pe români să facă față facturilor la energie și de sprijin pentru firmele românești. Prețul energiei nu este doar o problemă socială, ci și una de competitivitate economică”.
Bugetul pe 2027, o urgență care nu mai poate fi amânată
Luca Niculescu a avertizat că România are nevoie rapid de un buget pentru anul viitor „care să fie credibil, realist și adoptat până la sfârșitul acestui an”. Potrivit premierului desemnat, întârzierea formării unui Guvern cu puteri depline pune în pericol respectarea angajamentelor asumate de stat și capacitatea Executivului de a pregăti bugetul într-un termen rezonabil.
Mai avem o urgență, care este bugetul pe anul viitor. Trebuie să avem un buget care să fie credibil, care să fie realist, care să fie adoptat până la sfârșitul acestui an și care să respecte angajamentele asumate de România, a declarat acesta la Radio România Actualități.
Avertisment privind ratingul de țară: «Nu avem voie să subestimăm acest risc»
Premierul desemnat a atras atenția că începutul anului viitor va aduce o nouă evaluare din partea agențiilor internaționale de rating, iar România riscă să piardă calificativul recomandat investitorilor dacă instabilitatea politică și problemele bugetare persistă.
Există un risc pe care nu avem voie să îl subestimăm, adică o pierdere a calificativului care recomandă România pentru investiții. Asta va însemna împrumuturi mai scumpe, investitori mai reticenți și presiuni suplimentare asupra economiei, a avertizat Niculescu.
El a subliniat că există deja „semnale îngrijorătoare”, în condițiile în care investițiile străine au scăzut puternic, iar incertitudinea politică amplifică neîncrederea din economie. Potrivit acestuia, România are nevoie urgentă de un Guvern capabil să adopte măsuri pentru susținerea populației și a companiilor înainte de sezonul rece și să evite o agravare a situației economice.
Premierul desemnat le-a cerut partidelor parlamentare, din nou, să dea dovadă de mai multă flexibilitate în negocieri.
Nu este suficient să avem un guvern care trece de votul Parlamentului. Avem nevoie de un guvern care să poată și guverna, pentru că un guvern care primește votul de învestitură, dar apoi nu poate adopta măsurile necesare, nu reprezintă o ieșire reală din criză.
Luni, premierul desemnat va relua negocierile pentru formarea unei majorități și a unui nou Executiv. În paralel, liderii PSD se vor reuni într-o ședință crucială privind votul pe care îl vor da Guvernului propus de Luca Niculescu.