Luca Niculescu avertizează că România riscă să intre în blocaj! Spitalele și primăriile, în pericol. Pactul propus partidelor

Premierul desemnat Luca Niculescu trage un semnal de alarmă și avertizează că România riscă să se confrunte cu blocaje în spitale, primării și alte instituții dacă nu va avea rapid un guvern cu puteri depline. Acesta susține că țara nu își mai permite să prelungească actuala criză politică și le propune partidelor un acord de susținere pe șase luni, pentru adoptarea măsurilor urgente. Niculescu a anunțat că programul de guvernare este aproape finalizat și că are deja pregătită o listă de miniștri pentru varianta unui cabinet tehnocrat.
Luca Niculescu avertizează că spitalele și primăriile riscă să rămână fără bani
Într-un interviu acordat luni, 12 octombrie, la Radio România Actualități, premierul desemnat a explicat că una dintre cele mai urgente probleme este rectificarea bugetară. Fără această măsură, există riscul să apară dificultăți în funcționarea spitalelor, în aprovizionarea cu medicamente și în activitatea primăriilor. Totodată, unele plăți ar putea fi întârziate, într-o perioadă în care instituțiile trebuie să se pregătească și pentru sezonul rece.
O altă problemă este bugetul pentru anul 2027, care trebuie pregătit și adoptat până la sfârșitul acestui an. Luca Niculescu a avertizat că, la începutul anului viitor, agențiile internaționale de rating vor analiza din nou situația financiară a României. Dacă țara pierde calificativul recomandat investițiilor, împrumuturile ar putea deveni mai scumpe, iar investitorii ar putea fi mai reticenți să își aducă banii în România.
Premierul desemnat a vorbit și despre apropierea iernii și despre necesitatea unor măsuri care să îi ajute pe români să facă față facturilor la energie. În același timp, acesta consideră că trebuie sprijinite și firmele, pentru care costurile ridicate ale energiei reprezintă o problemă economică. Niculescu a insistat că toate aceste măsuri au nevoie de un guvern care să poată lua decizii și să le pună în aplicare.
Premierul desemnat propune un pact pe șase luni pentru ieșirea din criză
Pentru a depăși neînțelegerile dintre partide, Luca Niculescu propune un acord politic de susținere pentru o perioadă de șase luni. În acest timp, viitorul guvern ar urma să se concentreze asupra problemelor urgente, precum rectificarea bugetară, pregătirea bugetului pentru anul viitor, măsurile privind energia și relansarea economiei.
Propunerea vine în contextul în care partidele parlamentare nu au reușit să ajungă la o înțelegere privind formarea noului Executiv. Niculescu consideră că nu este suficient ca un guvern să obțină votul de învestitură, dacă ulterior nu va avea sprijinul necesar pentru a adopta măsurile promise. Premierul desemnat speră ca formațiunile politice să lase deoparte neînțelegerile și să găsească o soluție pentru ieșirea din criza politică, economică și socială.
În paralel, Luca Niculescu continuă negocierile pentru formarea noului Guvern, după discuțiile purtate deja cu PSD, PNL și UDMR. Luni sunt programate noi întâlniri cu reprezentanții partidelor și grupurilor parlamentare, în încercarea de a obține o majoritate care să susțină viitorul cabinet.
Lista miniștrilor este pregătită pentru un guvern tehnocrat
Luca Niculescu a precizat că programul de guvernare se află într-un stadiu foarte avansat și că urmează să fie discutat în continuare cu partidele dispuse să susțină viitorul Executiv. Deși preferă formarea unui guvern politic, în care partidele să își asume direct responsabilitatea, premierul desemnat are pregătită și varianta unui cabinet format din tehnocrați.