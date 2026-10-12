Luca Niculescu avertizează că România riscă să intre în blocaj! Spitalele și primăriile, în pericol. Pactul propus partidelor

Publicat 12 oct. 2026, 10:57 Sursă Realitatea PLUS

Premierul desemnat Luca Niculescu trage un semnal de alarmă și avertizează că România riscă să se confrunte cu blocaje în spitale, primării și alte instituții dacă nu va avea rapid un guvern cu puteri depline. Acesta susține că țara nu își mai permite să prelungească actuala criză politică și le propune partidelor un acord de susținere pe șase luni, pentru adoptarea măsurilor urgente. Niculescu a anunțat că programul de guvernare este aproape finalizat și că are deja pregătită o listă de miniștri pentru varianta unui cabinet tehnocrat.

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