Ninel Peia îl pune la zid pe George Simion: „De ce a venit însoțit la toate aceste întâlniri de un om de afaceri din Cluj?”

Publicat 8 oct. 2026, 13:48 Sursă Realitatea PLUS

Ninel Peia face noi declarații, în exclusivitate la Realitatea PLUS, despre George Simion și despre legătura liderului AUR cu informațiile apărute în dosarul Fănel Bogoș. Senatorul susține că discuția despre presupusele abuzuri reclamate de omul de afaceri nu ar fi avut loc prin telefon și nici într-o simplă întâlnire cu un intermediar, ci în cadrul unei întâlniri private la care ar fi participat cinci oameni de afaceri. Peia vorbește și despre înregistrări care ar fi fost descoperite în urma unei percheziții informatice.

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