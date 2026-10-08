Ninel Peia îl pune la zid pe George Simion: „De ce a venit însoțit la toate aceste întâlniri de un om de afaceri din Cluj?”
Ninel Peia
Ninel Peia face noi declarații, în exclusivitate la Realitatea PLUS, despre George Simion și despre legătura liderului AUR cu informațiile apărute în dosarul Fănel Bogoș. Senatorul susține că discuția despre presupusele abuzuri reclamate de omul de afaceri nu ar fi avut loc prin telefon și nici într-o simplă întâlnire cu un intermediar, ci în cadrul unei întâlniri private la care ar fi participat cinci oameni de afaceri. Peia vorbește și despre înregistrări care ar fi fost descoperite în urma unei percheziții informatice.
George Simion a negat că ar fi avut o relație cu Fănel Bogos și a declarat că nu crede că a fost surprins în interceptări legate de acesta. Liderul AUR a recunoscut însă că, la un moment dat, cineva din partea lui Bogos i-ar fi vorbit despre presupuse abuzuri, iar el i-ar fi recomandat să se adreseze Comisiei pentru cercetarea abuzurilor din Parlament.
Peia: Întâlnirea ar fi avut loc pe 8 aprilie 2025
Ninel Peia susține că abordarea despre care vorbește George Simion ar fi avut loc într-un cadru mai larg, la o întâlnire privată cu cinci oameni de afaceri. Senatorul afirmă că acolo ar fi fost prezentată problema lui Fănel Bogos, iar Simion l-ar fi îndrumat să depună un memoriu la Comisia pentru cercetarea abuzurilor.
„George Simion a recunoscut public că a fost abordat de un om de afaceri care i-a arătat că domnul Fănel Bogos ar fi victima unor abuzuri și că l-a îndrumat să depună un memoriu la Comisia pentru cercetarea abuzurilor din Parlament. Așa este. Numai că nu prin telefon sau la o întâlnire cu acel om de afaceri, ci această abordare a fost făcută la o întâlnire privată cu cinci oameni de afaceri, printre care și acel om de afaceri, domnul Fănel Bogos”, a declarat Ninel Peia.
Senatorul spune că discuția ar fi avut loc pe 8 aprilie 2025 și susține că din stenograme ar rezulta că liderul AUR l-a îndrumat pe Fănel Bogoș să depună un memoriu.
„De față au discutat, Bogos a prezentat problema și George Simion, reiese din stenograme, l-a îndrumat să depună și un memoriu la Comisia de Abuzuri. Pe data de 8 aprilie 2025.”
Ninel Peia vorbește despre înregistrări găsite într-un alt dosar
Ninel Peia susține că înregistrările respective nu ar fi provenit din interceptări clasice, ci ar fi fost realizate chiar de unul dintre oamenii prezenți la întâlnire. Potrivit senatorului, acestea ar fi fost descoperite ulterior în timpul unei percheziții informatice făcute într-un alt dosar.
„Și acum să vă mai dau și una. Înregistrările au fost făcute chiar de unul dintre participanți. La o percheziție informatică, în baza unui mandat de percheziție informatică, s-au găsit aceste înregistrări într-un alt dosar, care acum se conexează cu dosarul de la DNA Iași”, a susținut Ninel Peia.
Peia leagă discuția de momentul votului pentru Guvernul Veștea
Senatorul a adus apoi în discuție momentul în care Guvernul Vestea a ajuns în Parlament pentru votul de învestire și poziția adoptată atunci de George Simion.
„Dar mai întreb și eu ceva. Mai țineți minte când a venit domnul Vestea să ne prezinte un guvern? Și era și domnul George Simion, care, printr-o ieșire totală, a spus că nu votează, cine este trădător să rămână în sală, cine nu...”, a spus Peia.
Acesta a afirmat că, în calitate de chestor al Senatului, ar fi primit o informație legată de întâlnirile informale purtate în perioada negocierilor pentru formarea Guvernului Veștea.
„Dânsul se referă la toată lumea. Dar, în același timp, am primit și eu o informație, că totuși sunt chestor al Senatului.”
„De ce a venit însoțit la toate aceste întâlniri de un om de afaceri din Cluj, numit Sile Pușcaș?”
Ninel Peia îi adresează public lui George Simion o serie de întrebări privind prezența omului de afaceri Sile Pușcaș la întâlniri informale desfășurate în perioada negocierilor pentru formarea Guvernului Veștea.
„Îl întreb public pe domnul George Simion: de ce, la unele întâlniri informale cu reprezentanți ai altor formațiuni politice, desfășurate în contextul negocierilor pentru formarea guvernului Vestea, George Simion, în loc să fie însoțit de colegi de partid, vicepreședinți, domnul Peiu, domnul Dungaciu, a venit însoțit la toate aceste întâlniri de un om de afaceri din Cluj, numit Sile Pușcaș?”
Peia a continuat vorbind despre ceea ce el numește „grupul de la Cluj”, precizând însă că nu îl cunoaște personal pe omul de afaceri.
„Adică știți, grupul de la Cluj... Nu știu, nu-l cunosc, da? Grupul de la Cluj, Coldea... Adică ăia care ne consideră pe noi, ăștia care suntem născuți în sud, olteni, ne consideră mitici și noi nu știm sau noi nu facem. Când Bucureștiul și sudul României finanțează la greu toate autostrăzile, toate aducțiunile de apă și canal acolo, la ei.”
Ninel Peia: Sile Pușcaș l-ar fi însoțit pe Simion la negocierile pentru Guvernul Veștea
Senatorul afirmă că Sile Pușcaș ar fi participat alături de George Simion la cel puțin o întâlnire informală în care se negocia formarea Guvernului Veștea.
„Deci domnul Pușcaș, Sile Pușcaș, l-a însoțit pe domnul George Simion la o întâlnire informală pentru negocierea și formarea guvernului Vestea.”
Peia a ridicat apoi problema unei posibile influențe a omului de afaceri asupra deciziei lui George Simion de a nu susține Guvernul Veștea, prezentând însă această idee sub forma unei bănuieli și a unei întrebări.
„Și atunci nu pot să am bănuiala că, la comanda domnului Sile Pușcaș, nu a mai votat guvernul Veștea? Pentru că atunci aveam o singură variantă: scăpăm de Bolojan sau nu scăpăm de Bolojan.”
„În felul acesta l-am lăsat pe Bolojan până acum”
Ninel Peia susține că votarea Guvernului Veștea ar fi permis înlăturarea lui Ilie Bolojan, iar dacă noul Executiv nu ar fi guvernat corespunzător, acesta ar fi putut fi ulterior înlăturat printr-o moțiune.
„În felul acesta l-am lăsat pe Bolojan până acum. Dacă vota guvernul Vestea, dacă nu făcea ce trebuie pentru țară, îl dădeam jos printr-o moțiune peste o lună de zile. Nu era normal?”, a spus senatorul.
Peia insistă asupra prezenței lui Sile Pușcaș la negocierile politice și întreabă în ce calitate ar fi participat omul de afaceri și pe cine ar fi reprezentat în discuțiile respective.
„Și încă o dată: de ce a participat un om de afaceri de asemenea anvergură la asemenea negocieri politice? În ce calitate? Cu ce mandat? Și, foarte important, pe cine reprezintă domnul Sile Pușcaș la negocierile respective, însoțindu-l pe domnul George Simion?”
Peia: „E doar o întrebare, nu dau cu parul”
Ninel Peia spune că numele lui Sile Pușcaș ar fi legat, prin relații familiale și de afaceri, de persoane din ceea ce el numește „grupul de la Cluj”. Totodată, senatorul afirmă că apropierea dintre omul de afaceri și George Simion ar fi fost prezentată și în presă.
„Pentru că este un om de afaceri mare, numele lui e legat prin relații familiale, de afaceri, de persoane cunoscute din acel cerc numit grupul de la Cluj. Și apropierea publică a domnului Sile Pușcaș de George Simion cred că a fost documentată până acum și de presă. E doar o întrebare, nu dau cu parul”, a declarat Peia.
Întrebat direct dacă susține că George Simion nu a votat Guvernul Veștea din cauza unor legături cu dosarul Bogos, Ninel Peia a respins această formulare.
„Nu. Eu spun că domnul Sile Pușcaș, în întâlnirile informale privind formarea guvernului Vestea, împreună cu George Simion, s-au consiliat.”
Senatorul a încheiat spunând că este nevoie de transparență în relațiile dintre oamenii politici și mediul de afaceri și a precizat din nou că nu îl cunoaște pe Sile Pușcaș și nu are nimic personal împotriva acestuia.
„România are nevoie de transparență în relația dintre politică și mediul de afaceri. Fie că e Bogos, fie că e domnul Sile Pușcaș, nu-l cunosc, n-am nimic cu el.”
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