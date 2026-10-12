Luca Niculescu, despre planul de relansare economică: „A fost aprobat”. Când intră în vigoare

Publicat 12 oct. 2026, 16:28 Sursă Realitatea PLUS, Realitatea.net

Luca Niculescu a declarat că un plan de relansare economică a fost deja aprobat și urmează să intre în vigoare la începutul anului viitor. El a precizat, totodată, că dialogul cu liderii principalelor partide politice continuă, discuțiile având loc în fiecare zi.

Distribuie articolul