Luca Niculescu anunță progrese în negocierile cu partidele. Guvern politic sau mixt: ce variantă preferă premierul desemnat

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 12 oct. 2026, 13:30

Premierul desemnat Luca Niculescu a anunțat luni că au fost înregistrate progrese în negocierile pentru formarea noului Guvern și că există partide dispuse să voteze învestirea viitorului Executiv. După discuțiile cu reprezentanții USR, acesta a pledat pentru un acord între formațiunile parlamentare, cel puțin pentru șase luni, care să permită adoptarea reformelor urgente. Niculescu a reiterat că preferă un guvern politic sau o formulă mixtă, care să cuprindă atât politicieni, cât și tehnocrați.

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