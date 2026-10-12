Luca Niculescu anunță progrese în negocierile cu partidele. Guvern politic sau mixt: ce variantă preferă premierul desemnat

Premierul desemnat Luca Niculescu a anunțat luni că au fost înregistrate progrese în negocierile pentru formarea noului Guvern și că există partide dispuse să voteze învestirea viitorului Executiv. După discuțiile cu reprezentanții USR, acesta a pledat pentru un acord între formațiunile parlamentare, cel puțin pentru șase luni, care să permită adoptarea reformelor urgente. Niculescu a reiterat că preferă un guvern politic sau o formulă mixtă, care să cuprindă atât politicieni, cât și tehnocrați.
„S-au făcut progrese față de săptămâna trecută. Există partide care spun că vor vota acest guvern. Iar discuțiile continuă”, a transmis Luca Niculescu, luni, la ieșirea de la întâlnirea cu reprezentanții USR.
Premierul desemnat a precizat că negocierile pentru formarea noului Cabinet continuă atât în cadrul întâlnirilor oficiale cu partidele, cât și prin discuții telefonice pe care le poartă zilele acestea.
„Mai am și astăzi discuții. Și chiar dacă nu sunt întotdeauna cele de la sediile partidelor, așezați la masă, sunt și multe discuții telefonice”, a precizat Niculescu.
Niculescu cere un acord politic pentru cel puțin șase luni
Luca Niculescu a susținut necesitatea unui acord între partidele parlamentare care să permită adoptarea măsurilor considerate urgente, chiar dacă formațiunile care îl susțin nu vor participa toate direct la guvernare. El a pledat, astfel, pentru un consens minimal pe termen scurt, în condițiile în care România are nevoie de decizii în domeniul economic și administrativ.
„Măcar pentru șase luni să existe acest acord minimal pe chestiuni esențiale de care românii au nevoie”, a afirmat premierul desemnat.
O astfel de înțelegere ar putea asigura sprijinul parlamentar necesar învestirii și funcționării Guvernului, fără ca toate partidele care votează Executivul să fie reprezentate la nivelul ministerelor.
Guvern politic versus o formulă mixtă: ce preferă premierul desemnat?
Luca Niculescu a reiterat și că își dorește un Executiv în care partidele să fie implicate direct, fie printr-o formulă politică, fie printr-o combinație între reprezentanți politici și specialiști fără afiliere politică.
În opinia sa, o astfel de structură ar avea mai multă capacitate de a pune în aplicare reformele necesare.
„Am spus că aș prefera un guvern care să fie politic sau să fie o formulă mixtă, politic-tehnocrat, pentru că, sincer, cred că are mai multă putere de a face lucrurile de care este nevoie pentru români”, a declarat Luca Niculescu.
Formula propusă ar presupune participarea unor reprezentanți ai partidelor alături de tehnocrați, într-un Executiv care să beneficieze de susținere parlamentară. Negocierile pentru conturarea echipei guvernamentale și obținerea voturilor necesare învestirii continuă.
Discuțiile cu partidele, în plină desfășurare
Premierul desemnat Luca Niculescu continuă seria de consultări începute cu partidele și grupurile parlamentare pentru formarea noului Guvern și stabilirea programului de guvernare.
După discuțiile de săptămâna trecută cu PSD, PNL și UDMR, acesta se întâlnește, luni, cu reprezentanții USR, ai minorităților naționale, ai grupului PACE – Întâi România și ai Uniți pentru România (UPR). Discuțiile au început la ora 12.00, cu reprezentanții USR și vor continua, până la ora 17.00, cu reprezentanții celorlalte formațiuni menționate.
Programul întâlnirilor premierului desemnat Luca Niculescu:
Ora 12:00 – Uniunea Salvați România (USR)
Ora 14:00 – Grupul parlamentar al minorităților naționale
Ora 15:30 – Grupul parlamentar PACE – Întâi România
Ora 17:00 – Grupul parlamentar Uniți pentru România (UPR)
Conform propriilor declarații făcute la finalul săptămânii trecute, Niculescu intenționează să prezinte joi, 15 octombrie, programul de guvernare și lista miniștrilor, după încheierea consultărilor. Printre prioritățile anunțate se numără rectificarea bugetară, finalizarea bugetului pentru 2027, reluarea discuțiilor privind legea salarizării unitare și identificarea unor soluții pentru pensionarii cu venituri mici.