Sorin Grindeanu, după ședința liderilor PSD: Am discutat foarte serios scenariul alegerilor anticipate, pare un scenariu tot mai real
Sorin Grindeanu (PSD)
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a dezvăluit că în conducerea partidului este luat tot mai în serios scenariul alegerilor anticipate, pe fondul blocajului prelungit din negocierile pentru formarea noului Executiv. Potrivit acestuia, discuțiile purtate cu desemnatul pentru formarea Guvernului, Luca Niculescu, dar mai ales semnalele venite din partea PNL, indică persistența unor divergențe majore care împiedică susținerea unui cabinet cu puteri depline. Pe de altă parte, liderul PSD a confirmat că are mandat să negocieze cu Niculescu un acord politic clar și a unei majorități funcționale, avertizând că, în lipsa unui compromis între principalele forțe politice, varianta alegerilor anticipate nu mai poate fi exclusă, dar riscul este să se ajungă la un "faliment național".
Principalele declarații
PSD ar fi trebuit, și mai spun o dată, să primească mandatul pentru a forma o majoritate și să primească mandatul să învestească un guvern cu prim-ministru din partea Partidului Social Democrat.
Dar realitatea este că avem un prim-ministru desemnat, în persoana oamenilor care lucrează, oameni care muncesc din greu și așteaptă un guvern care să le ușureze povara pusă pe umerii lor în ultimele luni, nu să le-o facă și mai grea.
Pentru acești oameni am discutat astăzi și vom continua să discutăm, ca să găsim soluții alături de prim-ministrul desemnat. Pentru acești oameni i-am cerut domnului Nicolăescu să facă această schimbare pe care o așteaptă toată lumea, o schimbare care să relanseze economia și care să aducă o creștere a nivelului de trai în România, o schimbare pentru care să fie susținut de o majoritate transparentă, o majoritate asumată.
Scenariul alegerilor anticipate: s-ar putea să devenim martorii unui faliment național
Am discutat, de asemenea, în cadrul Biroului Permanent Național, foarte serios, despre varianta alegerilor anticipate. Alegerile anticipate, sau acest scenariu, par a fi tot mai reale, având în vedere neînțelegerile politice.
În acest sens, Biroul Permanent Național a votat înființarea unei comisii de analiză a legislației electorale. Componența acestei comisii este următoarea: Marian Neacșu, vicepreședinte, liderul de grup de la Cameră, și Daniel Zamfir, liderul de grup de la Senat.
Ei trebuie să analizeze cadrul legislativ existent în acest moment, legat de posibilul scenariu al alegerilor anticipate parlamentare, și ce eventuale modificări sunt necesare, astfel încât să putem avea și cadrul legal cât mai repede.
(...)
Dar nu fugim de un asemenea scenariu și vom fi pregătiți. Acest scenariu nu îl văd a fi unul bun pentru România, dar poate să fie de neevitat.
Vom porni un joc de domino care la un moment dat nu va putea fi oprit. Nu doar relansarea economică ar fi amânată, ci întreaga economie din evaluările noastre ar risca să devină o ruină după trei-patru luni de bătălii politice până în alegerile anticipate.
S-ar putea să devenim martorii unui faliment faliment național. Pentru că noi credem că și investitorii și piețele financiare vor reacționa instant la o asemenea decizie politică și până la urmă își vor retrage își vor retrage banii de pe din din România.
Acest apel nu e pentru PSD sau în favoarea Partidului Social Democrat, ci este pentru România și pentru România trebuie să avem un guvern rapid. Însă dacă nu se va putea să avem un guvern, ne vom întoarce la urne pentru ca românii să decidă. Nu există alte variante democratice în acest moment, conform Constituției,în România. Așa că fiecare partid trebuie să fie responsabil, să știe că în urma propriilor decizii putem intra pe o direcție sau pe alta. E decizia tuturor.
(...)
Mandat pentru continuarea discuțiilor pe programul de guvernare
De asemenea, s-a votat mandatarea conducerii pentru participarea la discuțiile privind programul de guvernare, ceea ce știți că s-a întâmplat și săptămâna trecută.
Pot să spun că, din acest punct de vedere și din semnalele primite de la prim-ministrul desemnat, lucrurile le pot cataloga ca fiind pe o direcție corectă, o direcție bună, dar mai este mult până la a avea un program de guvernare asumat de Partidul Social Democrat.
De aceea a fost nevoie de acest mandat și, de asemenea, am hotărât să trimitem în teritoriu o adresă către toate organizațiile județene, care, la rândul lor, să disemineze această cerere către organizațiile locale, pentru inventarierea tuturor problemelor urgente ale administrațiilor locale în prag de iarnă, astfel încât să avem o imagine clară.
Grindeanu: Luca Niculescu nu e premierul PSD, de ce ar trebui să și-l asume PSD?
Întrebare: Dacă PNL și UDMR în continuare, să spunem, nu vor fi de acord să facă o coaliție cu Partidul Social Democrat în care Luca Niculescu să fie premier independent, atunci PSD exclude varianta în care să dea un vot pentru susținerea guvernului?
Luca Niculescu nu este propunerea PSD. De ce trebuie să ni-l asumăm?!
Propunerea PSD este Sorin Grindeanu, nu Luca Niculescu. Înțelegem apelul la responsabilitate. Nu este premierul PSD, PNL și nici al UDMR. Cerem un efort comun din partea partidelor, nu este un concurs de a ne sabota unii pe alții. Să ne băgăm săbiile în teacă și să ne gândim bine. Altfel va fi scenariul alegerilor anticipate.
Să vedem ce se întâmplă la finalul zilei, că se continuă discuțiile cu celelalte grupuri. PSD este dispus la dialog și să se așeze la masă pentru a trece de această perioadă în mod asumat.
Ar trebui să avem o discuție cu președintele? Asta va decide președintele după ce are toate datele de la premierul desemnat.
Se exclude orice formă de guvern tehnocrat.
Depinde totul de cele două condiții puse. Dacă există un program de guvernare care să conțină și propunerile PSD și să existe și o majoritate transparentă, conturată și solidă.
Întrebare: Președintele ar trebui să intervină, să medieze?
Haideți să vedem ce se întâmplă până la sfârșitul zilei, premierul mai are întâlniri. PSD e dispus la dialog.
Întrebare. Excludeți ca PSD să ofere sprijin pentru un guvern tehnocrat sau hibrid PSD-tehnocrat?
Da.
Întrebare: Ar putea fi o majoritate asumată PSD-UDMR și câțiva din PNL?
Nu știu să spun. Luca Niculescu poate să spună dacă există o majoritate.
Întrebare: Dar ați accepta o variantă de guvern pe modelul Veștea?
Depinde. Hai să vedem dacă vom fi în acea situație.
Întrebare: De ce nu se gândeste PSD la suspendarea lui Nicușor Dan?
PSD a fost dezamagit că nu a primit mandatul și reacțiile nu au fost ușoare. Președintele nu a încălcat Constituția. E dreptul său să facă o propunere.
Eu cred că e mai importantă România decât calculele politice ale lui Ilie Bolojan și fuga pe care pare că și-o dorește de la Palatul Victoria. Pare că e mai importantă propria imagine. Credeți că nu sunt conștient că intrarea PSD-ului într-o asemenea coaliție nouă n-ar duce iarăși la scăderea PSD-ului în sondaje? Da, dar îmi asum acest lucru, pentru că România în acest moment are nevoie de un guvern.
De aceea am facut acest apel la o pace pentru câteva luni.
Grindeanu: Ne trebuie între 12-15 miliarde de lei doar pentru a acoperi găurile
I-am cerut noului premier desemnat ca, la fiecare două-trei săptămâni, să vină în Parlament pentru a prezenta situația economică la zi.
Să ne oferim sprijinul acum și, undeva în martie-aprilie, să reevaluăm situația. Din păcate, par mai importante calculele politice și orgoliile politice.
Ne trebuie în următoarele luni între 12 și 15 miliarde de lei doar pentru a acoperi găurile de la buget. va fi foarte greu să găsești acesți bani, chiar și la dobânzi mari, dar avem nevoie de un guvern stabil.
Dacă Luca Niculescu nu poate strânge o majoritate și Guvernul nu trece de votul Parlamentului sau își depune mandatul, vom vedea ce urmează. Vom cere, inclusiv în situația în care nici noi nu putem forma o majoritate, să existe un apel la responsabilitate, iar ulterior să fie luată în calcul varianta alegerilor anticipate.
Întrebare: Ce concesii ar face PSD pentru a veni PNL la guvernare?
Eu sunt dispus să trimit o echipă să discute un program de guvernare, care să țină cont și de propunerile noastre care sunt evidente și sunt dorite de o majoritate largă de români, în sensul de schimbarea direcției.Și care să țină cont și de eventuale propuneri care vin dinspre zona PNL-ului. De aceea am spus că e un mandat larg pe care îl am eu și colegii mei.
Întrebare: Dacă Luca Niculescu nu reușește să strângă o majoritate și își va depune mandatul, PSD va insista pentru alegeri anticipate sau veți cere mandatul de prim-ministru de la președinte?
Hai să ajungem acolo, dar ambele par soluții sau singurele soluții care mai rămân. Dar să știți că nu se va schimba punctul de vedere al Partidului Social Democrat legat de cele două cerințe pe care le avem.Dar da, atunci voi fi eu în situația să negociez și să formez o majoritate transparentă. Dacă nu o am, evident că singura variantă care va rămâne va fi cea legată de alegeria nticipate.
Întrebare: Deci chiar și în cazul în care ați avea mandatul de premier, tot veți cere PNL și UDMR să intre?
Voi cere să am această majoritate transparentă, solidă, care să susțină acest guvern. Știți, eu împreună cu colegii mei,i-am dat votul lui Bolojan îniunie anul trecut, deșiPNL-ul era și pe locul trei
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