Sorin Grindeanu, după ședința liderilor PSD: Am discutat foarte serios scenariul alegerilor anticipate, pare un scenariu tot mai real

Publicat 12 oct. 2026, 13:11 Actualizat 12 oct. 2026, 13:45 Sursă Realitatea PLUS

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a dezvăluit că în conducerea partidului este luat tot mai în serios scenariul alegerilor anticipate, pe fondul blocajului prelungit din negocierile pentru formarea noului Executiv. Potrivit acestuia, discuțiile purtate cu desemnatul pentru formarea Guvernului, Luca Niculescu, dar mai ales semnalele venite din partea PNL, indică persistența unor divergențe majore care împiedică susținerea unui cabinet cu puteri depline. Pe de altă parte, liderul PSD a confirmat că are mandat să negocieze cu Niculescu un acord politic clar și a unei majorități funcționale, avertizând că, în lipsa unui compromis între principalele forțe politice, varianta alegerilor anticipate nu mai poate fi exclusă, dar riscul este să se ajungă la un "faliment național".

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