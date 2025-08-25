Dr. Willie Soon, astrofizician la Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, a susținut că universul este atât de precis calibrat încât trebuie să fi fost creat de o putere superioară, potrivit dailyrecord.co.uk.

Un om de știință de la Ivy League, Dr. Willie Soon, deține toate acreditările necesare pentru a afirma că înțelege universul și forțele sale mai bine decât majoritatea oamenilor.

În timp ce știința și religia par să fi fost în conflict cu privire la originile universului de secole, Dr. Soon pare să fi unit ambele domenii prin teoria sa despre cosmos și modul în care am ajuns să locuim pe Pământ.

Într-o apariție la The Tucker Carlson Network, expertul de la Smithsonian și-a explicat convingerea în „argumentul fine-tuning” (ajustarea fină).

Condițiile fizice ale universului sunt remarcabil de precise pentru a fi doar o coincidență

Conceptul subliniază cât de remarcabil de precise sunt condițiile fizice ale universului și cum această precizie a generat circumstanțele aproape infinit improbabile necesare pentru apariția vieții – mult prea improbabile pentru a fi doar o coincidență, relatează Mirror US.

Element central al acestei afirmații este o linie de raționament exprimată pentru prima dată de fizicianul universității Cambridge, Paul Dirac, în 1963.

Dirac susținea că frumusețea matematică a legilor naturii sugerează existența unui designer superior.

În cercetările sale, de aproape șase decenii, Dirac adăuga: „Se pare că este una dintre caracteristicile fundamentale ale naturii ca legile fizice fundamentale să fie descrise în termeni de teorie matematică de mare frumusețe și putere, necesitând un standard înalt de matematică pentru a fi înțeleasă.

Vă puteți întreba: De ce este natura construită în acest fel? Singurul răspuns este că cunoștințele noastre actuale par să arate că natura este construită astfel. Trebuie pur și simplu să acceptăm acest lucru.

