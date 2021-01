Vremea de Bobotează. Dacă în Ajunul Bobotezei e brumă pe pomi, vor fi poame multe.

Dacă Ajunul Bobotezei este unul ploios, atunci va fi un an ploios.



BOBOTEAZA 2021 - Tradiţii şi obiceiuri BOBOTEAZA. În direcția în care va stropi preotul cu busuiocul muiat în ageasmă, de acolo vor veni ploile de peste an.



Dacă în Ajunul Bobotezei, când preotul umblă cu "Iordanul" prin sate, îi va scârți zăpada sub picioare, atunci va fi un an bogat și rodnic.