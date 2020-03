Toate PARCURILE din București SE ÎNCHID, începând de azi

"In cursul zilei ieri, in sedinta Comitetului municipal pentru situații de urgență a fost trimisa hotararea 7 care, in acest moment, va intra in vigoare incepand cu orele 14:00. In parcurile din Bucuresti nu se vor mai putea efectua activitati de promenada. Vom afisa pe panourile mari acest mesaj astfel ca cetatenii sa aiba act de aceasta decizie", a declarat, intr-o interventie la Realitatea PLUS, viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădulescu.

Incalcarile vor fi sanctionate de politie, politia locala, jandarmerie si orice alta forma imputernicita in interiorul ordonantei nr. 3.