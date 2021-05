Guvernul a adoptat, în şedinţa de vineri seară, o hotărâre care prevede relaxarea măsurilor COVID-19 începând din 15 mai 2021.

Astfel, se renunță la purtarea măștii în spațiile deschise care nu sunt agomerate și la carantina de noapte - restricțiile de circulație pe timp de noapte.

A fost prelungit programul localurilor până la ora 24.00.

Guvernul a adoptat HOTĂRÂRE nr. 29 din 14.05.2021 privind propunerea adoptării unor măsuri de relaxare în contextul evoluției pandemiei de COVID-19



Art.1 - (1) Începând cu data de 15.05.2021, dacă la nivel național se atinge

ținta de vaccinare pentru luna în curs, se propune ca activitățile culturale, artistice și

de divertisment să poată fi organizate și desfășurate în spații deschise cu participarea

a cel mult 500 de persoane, cu asigurarea unei suprafețe minime de 2 mp pentru

fiecare persoană și respectarea măsurilor de protecție sanitară, dacă incidența

cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000

de locuitori.

(2) Începând cu data de 01.06.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de

vaccinare pentru luna în curs, se propune ca activitățile culturale, artistice și de

divertisment să poată fi organizate și desfășurate în spații deschise cu participarea a

cel mult 1.000 de persoane, cu asigurarea unei suprafețe minime de 2 mp pentru

fiecare persoană și respectarea măsurilor de protecție sanitară, dacă incidența

cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000

de locuitori.

(3) Începând cu data de 01.07.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de

vaccinare pentru luna în curs, se propune ca activitățile culturale, artistice și de

divertisment să poată fi organizate și desfășurate în spații deschise cu participarea a

cel mult 2.500 de persoane, cu asigurarea unei suprafețe minime de 2 mp pentru

fiecare persoană și respectarea măsurilor de protecție sanitară, dacă incidența

cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000

de locuitori.

(4) Începând cu data de 01.08.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de

vaccinare pentru luna în curs, se propune ca activitățile culturale, artistice și de

divertisment să poată fi organizate și desfășurate în spații deschise cu participarea a

cel mult 5.000 de persoane, cu participarea publicului fără limită de persoane, cu

asigurarea unei suprafețe minime de 2 mp pentru fiecare persoană și respectarea

măsurilor de protecție sanitară și cu condiția ca evenimentul să nu aibă o durată mai

mare de 1 zi.

Art.2 - (1) Începând cu data de 15.05.2021, se propune menținerea portului

măștii de protecție, în spațiile deschise, doar în stațiile pentru transportul în comun,

piețe, târguri și zonele în care sunt desfășurate mitinguri, demonstrații, procesiuni,

concerte, sau alte tipuri de întruniri, pe perioada desfășurării acestora, precum și alte

zone cu potențial de aglomerare.

(2) Începând cu data de 01.06.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de

vaccinare pentru luna în curs și evoluția situației epidemiologice nu va indica o

creștere accentuată a principalilor indicatori, se propune menținerea portului măștii

de protecție, în spațiile deschise, doar în următoarele spații deschise: piețe, târguri,

stații pentru transportul în comun, alte zone cu potențial de aglomerare.

(3) Începând cu data de 01.07.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de

vaccinare pentru luna în curs și evoluția situației epidemiologice nu va indica o

creștere accentuată a principalilor indicatori, se propune menținerea portului măștii

de protecție, în spațiile deschise, doar în următoarele spații deschise: piețe, târguri,

stații pentru transportul în comun, alte zone cu potențial de aglomerare.

(4) Începând cu data de 01.08.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de

vaccinare pentru luna în curs și evoluția situației epidemiologice nu va indica o

creștere accentuată a principalilor indicatori, se propune menținerea portului măștii

de protecție doar în următoarele spații deschise: stații pentru transportul în comun

și alte zone cu potențial de aglomerare, urmând a fi reanalizată necesitatea purtării

măștii de protecție în toate spațiile deschise.

Art.3 - (1) Începând cu data de 01.06.2021, dacă la nivel național se atinge

ținta de vaccinare pentru luna în curs, se propune interzicerea circulației în interiorul

localităților pentru persoanele aflate în grupuri pietonale mai mari de 8 persoane care

nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri.

(2) Începând cu data de 01.07.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de

vaccinare pentru luna în curs, se propune interzicerea circulației în interiorul

localităților pentru persoanele aflate în grupuri pietonale mai mari de 10 persoane

care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri.

(3) Începând cu data de 01.08.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de

vaccinare pentru luna în curs, se propune interzicerea circulației în interiorul

localităților pentru persoanele aflate în grupuri pietonale mai mari de 10 persoane

care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri.

Art.4 - Începând cu data de 15.05.2021 se propune eliminarea interdicției de

circulație a persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în toate localitățile, precum și

a restricțiilor privind programul operatorilor economici care desfășoară activități de

comerț/prestări de servicii în spații închise şi/sau deschise, publice şi/sau private.

Art.5 - (1) Începând cu data de 15.05.2021, se propune organizarea și

desfășurarea competițiilor sportive în spații deschise cu participarea spectatorilor

până la 25% din capacitatea maximă a spațiului.

(2) Începând cu data de 01.06.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de

vaccinare pentru luna în curs, se propune organizarea și desfășurarea competițiilor

sportive în spații deschise cu participarea spectatorilor până la 25% din capacitatea

maximă a spațiului.

(3) Începând cu data de 01.07.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de

vaccinare pentru luna în curs, se propune organizarea și desfășurarea competițiilor

sportive în spații deschise cu participarea spectatorilor până la 50% din capacitatea

maximă a spațiului, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate

este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.

(4) Începând cu data de 01.08.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de

vaccinare pentru luna în curs, se propune organizarea și desfășurarea competițiilor

sportive în spații deschise cu participarea spectatorilor până la 50% din capacitatea

maximă a spațiului, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate

este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.

Art.6 - (1) Se propune menținerea interdicției organizării de evenimente

private (nunți, botezuri, mese festive, parastase etc.) în spații deschise până la data

de 31.05.2021.

(2) Începând cu data de 01.06.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de

vaccinare pentru luna în curs, se propune ca organizarea de evenimente private

(nunți, botezuri, mese festive, parastase etc.) în spații deschise să se realizeze cu

participarea a maxim 70 de persoane, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor

din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.

(3) Începând cu data de 01.07.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de

vaccinare pentru luna în curs, se propune ca organizarea de evenimente private

(nunți, botezuri, mese festive, parastase etc.) în spații deschise să se realizeze cu

participarea a maxim 100 de persoane, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor

din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.

(4) Începând cu data de 01.08.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de

vaccinare pentru luna în curs, se propune ca organizarea de evenimente private

(nunți, botezuri, mese festive, parastase etc.) în spații deschise să se realizeze cu

participarea a maxim 150 de persoane, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor

din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.

(5) În condițiile stabilite la alin. (2) - (4), organizatorul poate decide

desfășurarea evenimentului cu un număr mai mare de participanți în condițiile în care

capacitatea maximă a spațiului permite asigurarea unei suprafețe de minim 2

mp/persoană iar toți participanții fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV2, pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.

Art.7 - (1) Se propune menținerea suspendării activității târgurilor, bâlciurilor

şi a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.

348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse şi servicii de piață în unele zone

publice, până la data de 30.06.2021.

(2) Începând cu data de 01.07.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de

vaccinare pentru luna în curs, se propune permiterea desfășurării activității târgurilor,

bâlciurilor şi a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului

nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse şi servicii de piață în unele

zone publice.

Art.8 - (1) Se propune menținerea organizării de mitinguri şi demonstrații cu

un număr de participanți de maximum 100 de persoane, până la data de 01.08.2021,

în condițiile prelungirii stării de alertă, potrivit art. 4 alin. (1) din Legea nr. 55/2020

privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID19, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Începând cu data de 01.08.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de

vaccinare pentru luna în curs, se propune reevaluarea numărului maxim de persoane

care pot participa la mitinguri şi demonstrații, în funcție de evoluția situației

epidemiologice.

Art.9 - (1) Se propune menținerea obligativității purtării măștii de protecție

în spațiile publice închise, până la data de 31.07.2021 în condițiile prelungirii stării

de alertă, potrivit art. 4 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și

completările ulterioare și ale art. 13 din actul normativ susmenționat.

(2) Începând cu data de 01.08.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de

vaccinare pentru luna în curs și evoluția situației epidemiologice nu va indica o

creștere accentuată a principalilor indicatori, se propune reanalizarea necesității

portului măștii de protecție în toate spațiile închise.

Art.10 - (1) Începând cu data de 15.05.2021 se propune menținerea

organizării şi desfăşurării activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de

spectacole şi/sau concerte cu participarea publicului până la 50% din capacitatea

maximă a spaţiului, dacă incidenţa cumulată la 14 zile din judeţ/localitate este mai

mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, cu participarea publicului până la 30% din

capacitatea maximă a spaţiului, dacă incidenţa cumulată la 14 zile din judeţ/localitate

este mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, şi este interzisă

la depăşirea incidenţei de 3/1.000 de locuitori;

(2) Începând cu data de 01.06.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de

vaccinare pentru luna în curs, se propune ca activitățile culturale, artistice și de

divertisment să poată fi organizate și desfășurate în spații închise cu participarea

publicului până la 70/% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată

la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de

locuitori, cu obligativitatea purtării măștii de protecție.

(3) Începând cu data de 01.07.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de

vaccinare pentru luna în curs, se propune ca activitățile culturale, artistice și de

divertisment să poată fi organizate și desfășurate în spații închise cu participarea

publicului la capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată la 14 zile a

cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cu

obligativitatea purtării măștii de protecție.

Art.11 - (1) Începând cu data de 15.05.2021, se propune organizarea de

cursuri de instruire și workshop-uri pentru adulți, inclusiv cele pentru implementarea

proiectelor finanțate din fonduri europene, cu participarea unui număr de maximum

50 de persoane în interior, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din

județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cu respectarea

măsurilor de distanțare și portul măștii de protecție.

(2) Începând cu data de 01.06.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de

vaccinare pentru luna în curs, se propune organizarea de cursuri de instruire și

workshop-uri pentru adulți, inclusiv cele pentru implementarea proiectelor finanțate

din fonduri europene, cu participarea unui număr de maximum 70 de persoane în

interior, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai

mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cu respectarea măsurilor de distanțare și

portul măștii de protecție.

(3) Începând cu data de 01.07.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de

vaccinare pentru luna în curs, se propune organizarea de cursuri de instruire și

workshop-uri pentru adulți, inclusiv cele pentru implementarea proiectelor finanțate

din fonduri europene, cu participarea unui număr de maximum 100 de persoane în

interior, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai

mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cu respectarea măsurilor de distanțare și

portul măștii de protecție.

(4) Începând cu data de 01.08.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de

vaccinare pentru luna în curs, se propune organizarea de cursuri de instruire și

workshop-uri pentru adulți, inclusiv cele pentru implementarea proiectelor finanțate

din fonduri europene, cu participarea unui număr de maximum 150 de persoane în

interior, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai

mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cu respectarea măsurilor de distanțare și

portul măștii de protecție.

Art.12 - (1) Începând cu data de 01.06.2021, dacă la nivel național se atinge

ținta de vaccinare pentru luna în curs, se propune permiterea organizării de

conferințe în spații închise, cu participarea unui număr de maximum 100 de persoane

în interior, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai

mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cu respectarea măsurilor de distanțare și

portul măștii de protecție.

(3) Începând cu data de 01.07.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de

vaccinare pentru luna în curs, se propune permiterea organizării de conferințe în

spații închise, cu participarea unui număr de maximum 150 de persoane în interior,

dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau

egală cu 3/1.000 de locuitori, cu respectarea măsurilor de distanțare și portul măștii

de protecție.

(4) Începând cu data de 01.08.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de

vaccinare pentru luna în curs, se propune permiterea organizării de conferințe în

spații închise, cu participarea unui număr de maximum 300 de persoane în interior,

dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau

egală cu 3/1.000 de locuitori, cu respectarea măsurilor de distanțare și portul măștii

de protecție.

Art.13 - (1) Începând cu data de 15.05.2021 se propune menținerea

suspendării activității operatorilor economici care gestionează locurile de joacă în

spații închise, până la 31.05.2021.

(2) Începând cu data de 01.06.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de

vaccinare pentru luna în curs, se propune reluarea activității operatorilor economici

care gestionează locurile de joacă în spații închise cu participarea publicului până la

50% din capacitatea maximă a spațiului, cu condiția ca însoțitorii copiilor să facă

dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la

finalizarea schemei complete de vaccinare.

(3) Începând cu data de 01.07.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de

vaccinare pentru luna în curs, se propune reluarea activității operatorilor economici

care gestionează locurile de joacă în spații închise cu participarea publicului până la

70% din capacitatea maximă a spațiului, cu condiția ca însoțitorii copiilor să facă

dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la

finalizarea schemei complete de vaccinare.

(4) Începând cu data de 01.08.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de

vaccinare pentru luna în curs, se propune reluarea activității operatorilor economici

care gestionează locurile de joacă în spații închise cu participarea publicului la

capacitatea maximă a spațiului, cu condiția ca însoțitorii copiilor să facă dovada

vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la

finalizarea schemei complete de vaccinare.

Art.14 - (1) Începând cu data de 15.05.2021, se propune menținerea

interdicției de organizare și desfășurare a competițiilor sportive cu participarea

publicului în spații închise, până la 31.05.2021.

(2) Începând cu data de 01.06.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de

vaccinare pentru luna în curs, se propune organizarea și desfășurarea competițiilor

sportive în spații închise cu participarea spectatorilor până la 50% din capacitatea

maximă a spațiului, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate

este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.

Art.15 - (1) Începând cu data de 15.05.2021 se propune desfășurarea

activității operatorilor economici în spații închise în domeniul sălilor de sport/fitness,

cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, dacă

incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală

cu 3/1.000 de locuitori, fără purtarea măștii de protecție și cu asigurarea unei

suprafețe de 7 mp/persoană.

(2) Începând cu data de 01.06.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de

vaccinare pentru luna în curs, se propune reluarea activității operatorilor economici

desfășurată în spații închise în domeniul sălilor de sport/fitness, cu participarea

publicului până la 70% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată

la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de

locuitori, fără purtarea măștii de protecție și cu asigurarea unei suprafețe de 7

mp/persoană.

(3) Începând cu data de 01.07.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de

vaccinare pentru luna în curs, se propune reluarea activității operatorilor economici

desfășurată în spații închise în domeniul sălilor de sport/fitness, cu participarea

publicului la capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată la 14 zile a

cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, fără

purtarea măștii de protecție și cu asigurarea unei suprafețe de 7 mp/persoană.

(4) În condițiile stabilite la alin. (1) - (3), administratorul poate permite accesul

mai multor persoane cu condiția ca toți participanții să facă dovada vaccinării

împotriva virusului SARS-CoV-2, pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea

schemei complete de vaccinare, asigurând o suprafață de 4 mp/persoană.

Art.16 - (1) Începând cu data de 15.05.2021 se propune menținerea

suspendării activității operatorilor economici care gestionează piscine în spații

închise, până la 31.05.2021.

(2) Începând cu data de 01.06.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de

vaccinare pentru luna în curs, se propune reluarea activității operatorilor economici

care gestionează piscine în spații închise cu participarea publicului până la 70% din

capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din

județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.

(3) Începând cu data de 01.08.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de

vaccinare pentru luna în curs, se propune reluarea activității operatorilor economici

care gestionează piscine în spații închise cu participarea publicului la capacitatea

maximă a spațiului, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate

este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.

Art.17 - (1) Începând cu data de 15.05.2021 se propune permiterea

desfășurării programului cu publicul, în intervalul orar 5,00-24,00, a operatorilor

economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al

produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor

și cafenelelor în interiorul clădirilor, cu participarea publicului până la 50% din

capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din

județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.

(2) Începând cu data de 01.06.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de

vaccinare pentru luna în curs, se propune permiterea desfășurării programului cu

publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare,

comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și

nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, cu

participarea publicului până la 70% din capacitatea maximă a spațiului, dacă

incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală

cu 3/1.000 de locuitori.

(3) Începând cu data de 01.07.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de

vaccinare pentru luna în curs, se propune permiterea desfășurării programului cu

publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare,

comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și

nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, cu

participarea publicului la capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată la

14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.

(4) În condițiile stabilite la alin. (1) - (2), administratorul poate permite accesul

mai multor persoane cu condiția ca acestea să facă dovada vaccinării împotriva SARSCoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.

Art.18 - (1) Începând cu data de 15.05.2021 se propune menținerea limitării

gradului de ocupare a spațiilor de cazare din cadrul structurilor de primire turistică

astfel cum sunt definite la art. 2 lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind

organizarea şi desfășurarea activității de turism în România, cu modificările și

completările ulterioare, la cel mult 70% din capacitatea maximă a acestora.

(2) Începând cu data de 01.06.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de

vaccinare pentru luna în curs, se propune menținerea limitării gradului de ocupare a

spațiilor de cazare din cadrul structurilor de primire turistică astfel cum sunt definite

la art. 2 lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi

desfășurarea activității de turism în România, cu modificările și completările

ulterioare, la cel mult 85% din capacitatea maximă a acestora.

(3) Începând cu data de 01.07.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de

vaccinare pentru luna în curs, se propune eliminarea limitării gradului de ocupare a

spațiilor de cazare din cadrul structurilor de primire turistică astfel cum sunt definite

la art. 2 lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi

desfășurarea activității de turism în România, cu modificările și completările

ulterioare.

Art.19 - (1) Începând cu data de 15.05.2021 se propune menținerea

interdicției de desfășurare a activității în cluburi și discoteci, până la 31.05.2021.

(2) Începând cu data de 01.06.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de

vaccinare pentru luna în curs, se propune permiterea desfășurării activității în baruri,

cluburi și discoteci, cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a

spațiului, cu condiția ca acesta să facă dovada vaccinării împotriva SARS-CoV-2

pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.

(3) Începând cu data de 01.07.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de

vaccinare pentru luna în curs, se propune permiterea desfășurării activității în baruri,

cluburi și discoteci, cu participarea publicului până la 70% din capacitatea maximă a

spațiului, cu condiția ca acesta să facă dovada vaccinării împotriva SARS-CoV-2

pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.

(4) Începând cu data de 01.08.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de

vaccinare pentru luna în curs, se propune permiterea desfășurării activității în baruri,

cluburi și discoteci, cu participarea publicului la capacitatea maximă a spațiului, cu

condiția ca acesta să facă dovada vaccinării împotriva SARS-CoV-2 pentru care au

trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.

Art.20 - (1) Se propune menținerea interdicției organizării de evenimente

private (nunți, botezuri, mese festive, parastase etc.) în spații închise până la data

de 31.05.2021.

(2) Începând cu data de 01.06.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de

vaccinare pentru luna în curs, se propune organizarea de evenimente private (nunți,

botezuri, mese festive, parastase etc.) în spații închise cu participarea a maxim 50

de persoane, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este

mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.

(3) Începând cu data de 01.07.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de

vaccinare pentru luna în curs, se propune organizarea de evenimente private (nunți,

botezuri, mese festive, parastase etc.) în spații închise cu participarea a maxim 70

de persoane, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este

mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.

(4) Începând cu data de 01.08.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de

vaccinare pentru luna în curs, se propune organizarea de evenimente private (nunți,

botezuri, mese festive, parastase etc.) în spații închise cu participarea a maxim 100

de persoane, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este

mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.

(5) În condițiile stabilite la alin. (2) - (4), organizatorul poate decide

desfășurarea evenimentului cu un număr mai mare de participanți în condițiile în care

capacitatea maximă a spațiului permite asigurarea unei suprafețe de minim 2

mp/persoană și cu condiția ca aceștia să facă dovada vaccinării împotriva SARS-CoV2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.

Art.21 - (1) Începând cu data de 15.05.2021 se propune permiterea

desfășurării activității cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul

jocurilor de noroc, cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a

spațiului, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai

mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.

(2) Începând cu data de 01.06.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de

vaccinare pentru luna în curs, se propune permiterea desfășurării activității cu

publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc, cu

participarea publicului până la 70% din capacitatea maximă a spațiului, dacă

incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală

cu 3/1.000 de locuitori.

(3) Începând cu data de 01.07.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de

vaccinare pentru luna în curs, se propune permiterea desfășurării activității cu

publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc, cu

participarea publicului la capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată la

14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.

Art.22 - Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului

Național de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin

ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora.

PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

PRIM-MINISTRU

FLORIN-VASILE CÎȚU