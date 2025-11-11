1. Supă cremă de dovleac – aromă de toamnă și confort

Supă fină și catifelată, supă cremă de dovleac este alegerea perfectă pentru serile reci. Combinația de dovleac copt, morcovi și ceapă, pasată cu unt și smântână, creează o textură delicată, iar ghimbirul ras și scorțișoara adaugă note calde și reconfortante.

Ingrediente:

500 g dovleac

2 morcovi

1 ceapă

2 linguri unt

100 ml smântână

1 linguriță ghimbir ras

Un praf de scorțișoară

Sare și piper după gust

Crutoane sau semințe de dovleac prăjite pentru servit

Mod de preparare:

Fierbe legumele până se înmoaie, apoi pasează-le cu untul și smântâna. Adaugă ghimbirul și scorțișoara, apoi asezonează după gust. Servește caldă, cu crutoane sau semințe de dovleac pentru un plus de textură.

2. Supă de linte roșie – proteine și energie pentru zilele friguroase

O supă consistentă, bogată în proteine, supa de linte roșie este alegerea ideală pentru cei care doresc o masă hrănitoare și ușor de digerat. Lintea se combină cu morcovi, țelină, usturoi și pastă de roșii, iar condimentele precum chimenul, coriandrul și piperul negru aduc profunzime gustului.

Ingrediente:

200 g linte roșie

2 morcovi

1 tulpină țelină

2 căței de usturoi

2 linguri pastă de roșii

1 linguriță chimen

1 linguriță coriandru

Piper negru după gust

Suc de lămâie – câteva picături la final

Sare după gust

1 l apă sau supă de legume

Mod de preparare: