1. Supă cremă de dovleac – aromă de toamnă și confort
Supă fină și catifelată, supă cremă de dovleac este alegerea perfectă pentru serile reci. Combinația de dovleac copt, morcovi și ceapă, pasată cu unt și smântână, creează o textură delicată, iar ghimbirul ras și scorțișoara adaugă note calde și reconfortante.
Ingrediente:
- 500 g dovleac
- 2 morcovi
- 1 ceapă
- 2 linguri unt
- 100 ml smântână
- 1 linguriță ghimbir ras
- Un praf de scorțișoară
- Sare și piper după gust
- Crutoane sau semințe de dovleac prăjite pentru servit
Mod de preparare:
- Fierbe legumele până se înmoaie, apoi pasează-le cu untul și smântâna.
- Adaugă ghimbirul și scorțișoara, apoi asezonează după gust.
- Servește caldă, cu crutoane sau semințe de dovleac pentru un plus de textură.
2. Supă de linte roșie – proteine și energie pentru zilele friguroase
O supă consistentă, bogată în proteine, supa de linte roșie este alegerea ideală pentru cei care doresc o masă hrănitoare și ușor de digerat. Lintea se combină cu morcovi, țelină, usturoi și pastă de roșii, iar condimentele precum chimenul, coriandrul și piperul negru aduc profunzime gustului.
Ingrediente:
- 200 g linte roșie
- 2 morcovi
- 1 tulpină țelină
- 2 căței de usturoi
- 2 linguri pastă de roșii
- 1 linguriță chimen
- 1 linguriță coriandru
- Piper negru după gust
- Suc de lămâie – câteva picături la final
- Sare după gust
- 1 l apă sau supă de legume
Mod de preparare:
- Fierbe lintea împreună cu legumele tăiate cuburi și pasta de roșii.
- Adaugă condimentele și fierbe până lintea se înmoaie complet.
- La final, stoarce câteva picături de lămâie pentru a echilibra gustul și servește fierbinte.