Ingrediente:

600 g dovleac plăcintar curățat și tăiat cuburi

250 g năut fiert (din conservă sau gătit acasă)

1 ceapă mare

2 căței de usturoi

1 morcov

1 cartof mediu

700–800 ml supă de legume sau apă

3 linguri ulei de măsline

sare și piper după gust

½ linguriță turmeric

½ linguriță chimion sau coriandru măcinat (opțional)

Mod de preparare

Această rețetă este foarte versatilă. Poți opta pentru a coace dovleacul, a-l carameliza cu ceapă sau a-l fierbe. Aceasta din urmă este metoda cea mai simplă și rapidă.

Vei începe cu pregătirea bazei aromatice. Încinge uleiul într-o oală mare și călește în el ceapa tocată mărunt, până când devine sticloasă. Adaugă usturoiul, morcovul și cartoful, toate tăiate în bucăți mici. Amestecă legumele prin uleiul încins timp de 2–3 minute.

Adaugă cuburile de dovleac și năutul fiert direct în oală, apoi toarnă peste acestea supa de legume. Presară condimentele și lasă supa să fiarbă timp de 20–25 de minute, până când toate legumele sunt moi.

Folosește un blender vertical și pasează totul până când obții o cremă catifelată. Dacă supa iese prea groasă, adaugă puțin lichid fierbinte până când obții consistența dorită.

Gustă supa și ajustează-i gustul cu sare și piper.