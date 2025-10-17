Ingrediente plăcintă cu mere tăiate cubulețe

5 mere mari;

90 gr de zahăr;

130 gr de făină;

2 ouă;

pliculeț de praf de copt;

100 gr lapte;

50 gr unt;

scorțișoară după gust;

esență de rom.

Mod de preparare

Merele se curăță de coajă și taie cubulețe și se pun într-un vas mai mare. Peste ele se presară scorțișoara. În alt vas se amestecă zahărul, făina, ouăle, praful de copt și laptele și se amestecă până se omogenizează. Se adaugă esența de rom, după gust, apoi se topește untul și se încorporează în compoziție, pentru a o face mai fluidă.

Compoziția se toarnă peste merele tăiate cubulețe și se amestecă, după care se pune într-un vas termorezistent (poate fi de formă rotundă) și se bagă la cuptorul încins, la 180 de grade, pentru circa 50 de minute. După ce se scoate, se poate presăra zahăr pudră pe deasupra, se lasă să se răcorească puțin, după care se taie și se servește.