Dacă și tu te numeri printre cei care iubesc dovleacul tot ce trebuie să faci este să urmezi instucțiunile de mai jos, iar la final vei obține o prăjitură turnată cu dovleac, la fel de bună ca și cea pe care bunica ți-o pregătea în copilărie.

INGREDIENTE:

4 ouă

9 linguri de zahăr

9 linguri de ulei

12 linguri de făină

1 praf de copt

2 lingurițe esență de vanilie

400-500 g dovleac ras

60 g fulgi de nuca de cocos

50 gr unt

un praf de sare

MOD DE PREPARARE:

Curăță și rade dovleacul. Pune-l la călit într-o tigaie în care ai topit untul și lasă-l până scade sucul format. Într-un bol, sparge cele 4 ouă, pune un praf de sare și zahărul și mixează bine până își dublează volumul. Adaugă în fir subțire uleiul și încorporează-l. Adaugă esența de vanilie, fulgii de cocos și câte puțin din dovleacul călit. Amestecă, iar la final adaugă făina cu praful de copt. Omogenizează, apoi toarnă compoziția într-o tavă tapetată cu hârtie de copt.

Coace prăjitura cu dovleac în cuptorul preîncălzit, la 180 grade C, timp de 30-35 de minute, în funcție de cuptor.

După coacere, scoate prăjitura și las-o la temperat.

După ce s-a răcit bine, pudreaz-o cu zahăr și portioneaz-o, apoi servește-o cu mare poftă, potrivit sursei.