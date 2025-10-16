Prăjitură turnată cu dovleac. Un desert de toamnă cu gust de copilărie din caietul cu rețete al bunicii

Suntem în plin sezon al dovlecilor și pentru că știm că majoritatea românilor adoră această legumă de toamnă, astăzi propunem un desert simplu și delicios care o să îi ducă instant cu gândul în copilărie: prăjitură turnată cu dovleac, o rețetă fabuloasă din caietul secret al bunicii. 

Dacă și tu te numeri printre cei care iubesc dovleacul tot ce trebuie să faci este să urmezi instucțiunile de mai jos, iar la final vei obține o prăjitură turnată cu dovleac, la fel de bună ca și cea pe care bunica ți-o pregătea în copilărie. 

INGREDIENTE: 

4 ouă
9 linguri de zahăr
9 linguri de ulei
12 linguri de făină
1 praf de copt
2 lingurițe esență de vanilie
400-500 g dovleac ras
60 g fulgi de nuca de cocos
50 gr unt
un praf de sare

MOD DE PREPARARE: 

Curăță și rade dovleacul. Pune-l la călit într-o tigaie în care ai topit untul și lasă-l până scade sucul format.  Într-un bol, sparge cele 4 ouă, pune un praf de sare și zahărul și mixează bine până își dublează volumul. Adaugă în fir subțire uleiul și încorporează-l. Adaugă esența de vanilie, fulgii de cocos și câte puțin din dovleacul călit. Amestecă, iar la final adaugă făina cu praful de copt. Omogenizează, apoi toarnă compoziția într-o tavă tapetată cu hârtie de copt.

Coace prăjitura cu dovleac în cuptorul preîncălzit, la 180 grade C, timp de 30-35 de minute, în funcție de cuptor.
După coacere, scoate prăjitura și las-o la temperat.
După ce s-a răcit bine, pudreaz-o cu zahăr și portioneaz-o, apoi servește-o cu mare poftă, potrivit sursei. 