Tot ce trebuie să faci este să urmezi intrucțiunile de mai jos, iar la final vei obține un desert cu gust de toamnă, plin de arome cu care o să îi dai pe spate până și pe cei mai mofturoși din familie.

INGREDIENTE:

Pentru aluat:

7 lg lapte

7 lg zahar

7 lg ulei

1 ou

1 plic zahar vanilat

1 lgt praf de copt

faina cat cuprinde

1 lg gris

Pentru umplutura:

1 kg miez dovleac

50 g margarina

3 gutui

4 mere

zahar dupa gust

1 lg scortisoara macinata

zahar pudra pentru ornat

MOD DE PREPARARE:

Pentru umplutura: Mai intai se prepara umplutura deoarece dovleacul necesita mai mult timp la calit. Se curata de coaja si se da pe razatoarea cu gauri mari. Intr-o cratita incapatoare se pune margarina la topit, apoi se pune dovleacul la calit impreuna cu 4-5 lg zahar. Se amesteca din cand in cand.

Gutuile se spala bine de puf, se curata de coaja si se dau pe razatoarea cu gauri mari. Se adauga peste dovleacul din cratita, la calit. Se toarna cca 100 ml apa pentru a se inmuia putin dovleacul, acesta nelasand zeama. Spre final, se adauga si merele date pe razatoarea cu gauri mari si se mai adauga zahar dupa gust. Cand sunt gata, se ia de pe foc si se adauga si scortisoara. Se lasa la racit.

Pentru aluat: Intr-un vas se amesteca cu un tel oul cu zaharul, zaharul vanilta, laptele si uleiul. Se adauga putin cate putin faina si praful de copt. Cand se obtine un aluat ce se poate framanta, se rastoarna pe blatul de lucru si se adauga faina atat cat sa obtinem un aluat omoen si e se poate intinde. Se imparte in doua parti, una mai mare si una mai mica.

Se ia bucata cea mare si se intinde intr-o foaie mai subtire atat cat sa acopere o forma de tarta, inclusiv peretii acesteia. Se inteapa din loc in loc cu o furculita apoi se presara gris.

Se toarna umplutura de dovleac si se niveleaza bine.

Restul de aluat se intinde in forma rotunda si se taie cu ajutorul unui cutitas zimtat in fasii. Se pun fasiile peste umplutura in forma de grilaj. Se da tava la cuptorul preincalzit la 180 de grade C, pana se rumeneste frumos deasupra.

Se scoate din cuptor si se lasa la racit dupa care se pudreaza cu zahar pudra vanilat, potrivit sursei.



