Cheesecake zebră cu dovleac – Ingrediente

Acest delicios cheesecake se compune din două elemente: baza și crema. Iată care sunt ingredientele necesare acestora.

Ingrediente pentru baza:

200 g biscuiți digestivi sau cu cacao, pentru contrast

100 g unt topit

1 lingură zahăr brun

un praf de sare.

Ingrediente pentru crema de brânză:

600 g cremă de brânză (tip Philadelphia sau una grasă, pentru copt)

200 g dovleac copt și pasat fin

150 g zahăr

3 ouă mari

150 ml smântână lichidă pentru frișcă (30% grăsime)

1 lingură amidon de porumb

1 linguriță extract de vanilie

1 linguriță scorțișoară

¼ linguriță nucșoară măcinată

¼ linguriță ghimbir pudră (opțional, dar recomandat pentru profunzime).

Cheesecake zebră cu dovleac – Mod de preparare:

Vei începe cu pregătirea bazei pentru cheesecake. Zdrobește biscuiții fin într-un blender sau cu sucitorul. Amestecă-i cu zahărul brun, sarea și untul topit până se formează o compoziție umedă, nisipoasă.

Tapetează fundul unei forme detașabile (cu diametrul de 22-24 cm) cu hârtie de copt, apoi presează uniform amestecul de biscuiți.

Dă la cuptor 10 minute la 180°C, apoi lasă să se răcească. Descoperă și o rețetă de cheesecake cu fistic.

Prepararea cremelor

Într-un bol mare, amestecă crema de brânză cu zahărul până când devine netedă și fină. Adaugă ouăle, unul câte unul, apoi smântâna lichidă, vanilia și amidonul.

Împarte compoziția în două părți egale. Prima parte las-o simplă. Aceasta va fi crema albă.

În a doua parte adaugă piureul de dovleac, scorțișoara, nucșoara și ghimbirul. Amestecă bine până la omogenizare.

Cum montezi cheesecake zebră cu dovleac

Toarnă în mijlocul bazei o lingură din crema albă. Peste ea, adaugă o lingură din crema de dovleac.

Continuă să alternezi cele două compoziții, lingură cu lingură, mereu în centrul formei. Straturile se vor întinde natural spre margini, formând cercuri concentrice.

Continuă procesul până când se termină ambele creme.

Pune forma într-o tavă mai mare, în care adaugi apă fierbinte până la jumătatea pereților (bain-marie).

Coace cheesecake-ul la 160°C timp de 60-70 de minute, până când marginile sunt ferme, iar centrul ușor tremurător.

Lasă-l să se răcească complet în cuptorul ușor întredeschis, apoi pune-l la frigider cel puțin 6 ore, ideal peste noapte.