Tot ce trebuie să faci este să urmezi instucțiunile de mai jos, iar la final vei obține cea mai bună și fragedă prăjitură cu mere.

INGREDIENTE ALUAT:

550 g faina

150 g zahar pudra

1plic praf de copt

250 g unt

2 galbenusuri

2 lingura smantana

coaja rasa de la o lamaie

1 lingurita esenta de vanilie

INGREDIENTE UMPLUTURĂ:

1.5 kg mere

6 linguri zahar (sau dupa gust)

scortisoara macinata

2 linguri gris

MOD DE PREPARARE:

Pentru aluat se amesteca faina cu praful de copt si indulcitorul pudra, se adauga untul rece si se amesteca cu varfurile degetelor pana cand capata consistenta si aspectul unor firimituri. Se adauga smantana, coaja rasa de lime si galbenusurile si se framanta aluatul pana se leaga si devine o bila nelipicioasa. Se inveleste aluatul in folie si se pune in frigider o jumatate de ora. Apoi se imparte aluatul in doua parti.

Merele se curata de coaja si se rad pe razatoarea mare. Se storc, apoi se amesteca cu zaharul si scortisoara.

Pentru asamblarea prajiturii, cel mai simplu e sa intindeti foile direct pe hartie de copt. Pentru aceasta se taie doua coli de hartie la dimensiunea tavii, se intinde o foaie pe hartia de copt si se transfera hartia cu aluatul in tava. Pe foaie se presara o lingura de gris, care are rolul de a absorbi surplusul de suc lasat de mere. Se pune umplutura, peste umplutura de mere se presara o lingura de gris, apoi se pune a doua foaie tot cu ajutorul hartiei de copt.

Prajitura se inteapa din loc in loc cu o furculita, apoi se introduce in cuptorul preincalzit si se coace la foc mic timp de aproximativ 45 minute. Dupa racire se pudreaza cu zahar vanilat si se taie in patrate, potrivit sursei.