Lichiu cu prune – Ingrediente

Ai nevoie de ingrediente simple și foarte accesibile pentru a prepara această prăjitură cu rădăcini în bucătăria ardelenească. Descoperă mai jos care sunt acestea.

Pentru aluat:

500 g făină

25 g drojdie proaspătă (sau 7 g drojdie uscată)

250 ml lapte călduț

100 g zahăr

2 ouă

70 g unt topit (sau untură, pentru varianta tradițională)

un praf de sare

coajă rasă de lămâie (opțional)

1 plic zahăr vanilat.

Pentru umplutură:

700–-800 g prune coapte, tăiate în jumătăți

2-3 linguri zahăr

1 linguriță scorțișoară (opțional).

Pentru uns deasupra:

1 ou

2 linguri lapte

1 lingură smântână grasă pentru luciu (opțional).

Rețetă de lichiu cu prune – Mod de preparare

Primul pas constă în pregătirea aluatului. Într-un bol, freacă drojdia cu o linguriță de zahăr și puțin lapte călduț. Lasă 10-15 minute la dospit.

Într-un vas mare, cerne făina, adaugă sarea, zahărul, zahărul vanilat, coaja de lămâie și ouăle. Toarnă maiaua activată, apoi laptele călduț în 2-3 tranșe, frământând constant.

La final, adaugă untul topit puțin câte puțin și continuă să frămânți până când aluatul devine elastic și nu se mai lipește de mâini.

Acoperă vasul și lasă aluatul la dospit într-un loc cald, timp de 1 oră sau până își dublează volumul. Descoperă și o rețetă de aluat fraged pe bază de iaurt.

Între timp, pregătește prunele. Spală și curăță prunele de sâmburi. Taie-le în jumătăți.

Dacă sunt foarte zemoase, le poți amesteca ușor cu zahăr și scorțișoară și le lași 10 minute să-și lase sucul.

Montare și coacere lichiu cu prune

Întinde aluatul dospit într-o tavă tapetată cu hârtie de copt sau unsă cu untură, într-un strat gros de aproximativ 1-1,5 cm.

Aranjează jumătățile de prune cu partea tăiată în sus, una lângă alta, presând ușor în aluat.

Bate oul cu laptele (și smântâna, dacă folosești) și unge aluatul printre prune.

Presară zahăr și scorțișoară deasupra, după gust.

Coace prăjitura în cuptorul preîncălzit la 180°C timp de 35-40 de minute, până aluatul este copt și rumen, iar prunele ușor caramelizate.

După coacere, lasă prăjitura la răcit în tavă, apoi se taie în pătrate sau dreptunghiuri. Se poate pudra cu zahăr vanilat sau se servește alături de un pahar cu lapte rece, compot sau cafea. Este minunată și a doua zi, iar textura aluatului rămâne moale și pufoasă.

sursa: Ca Tine