Tot ce trebuie să faci este să urmezi instrucțiunile de mai jos, iar la final vei obține cele mai bune fursecuri piersici pe care le-ai mâncat și pregătit vreodată.

INGREDIENTE:

Pentru aluat:

2 oua mari

150 g zahar

200 ml ulei

100 ml lapte

1 plic praf de copt

1 lingurita esenta de vanilie

1 praf de sare

500–550 g faina (in functie de cat cere aluatul)

Pentru umplutura:

miezul scobit al fursecurilor

150 g gem de caise sau piersici

100 g nuca macinata (optional)

50 g unt moale

esenta de lamaie

Pentru decor:

colorant alimentar rosu si galben (sau sirop de zmeura si suc de portocale)

Zahar tos pentru tavalit

MOD DE PREPARARE:

Intr-un bol, mixeaza ouale cu zaharul pana se deschid la culoare. Adauga treptat uleiul, apoi laptele, esenta si sarea. Adauga faina amestecata cu praful de copt si framanta pana obtii un aluat moale, dar nelipicios.

Formeaza bilute potrivite si asaza-le in tava tapetata cu hartie de copt.

Coace in cuptorul preincalzit, la 170°C timp de 15-20 minute, pana devin se rumenesc usor pe margini. Nu trebuie coapte foarte mult. Se vor intari pe masura ce se racesc.

Dupa ce s-au racit putin, scobeste-le usor la baza cu un cutit sau o lingurita mica (pastreaza miezul pentru umplutura).

Amesteca miezul de la fursecuri cu gemul, untul moale si nuca daca vrei sa folosesti. Poti adauga si esenta de lamaie sau ce arome iti plac.

Umple fiecare jumatate de fursec cu crema, apoi lipeste doua cate doua, formand o „piersica”.

Pregateste doua castronele, adauga putina apa in fiecare si toarna 1-2 picaturi de colorant. Daca vrei, poti folosi sirop sau suc.

Trece repede fiecare fursec mai intai in galben, apoi putin in rosu, ca sa imite o piersica. Tavaleste-le imediat prin zahar tos. Lasa-le cateva ore intr-o cutie inchisa ca sa se fragezeasca, potrivit sursei.