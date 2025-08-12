Această prăjitură o pregăteau bunicile noastre în fiecare post, deoarece este extrem de ușor de făcut, dar și foarte bună la gust. Tot ce trebuie să faci este să urmezi instucțiunile de mai jos, iar la final vei obține cel mai bundesert de post pe care l-ai mâncat vreodată.

INGREDIENTE:

Pentru foi:

15 linguri ulei

5 linguri zahar

15 linguri suc de rosii

1 lingurita bicarbonat

putina zeama de lamaie pentru stins bicarbonatul

500-550 gr faina

2 lingurite esenta de vanilie

1 pliculet zahar vanilat

Pentru cremă:

1 litru lapte de soia (puteti folosi si apa)

10 linguri zahar

200 gr gris

200 gr margarina la pachet

coaja rasa de la o lamaie

zeama de la jumatate de lamaie

2 lingurite esenta de vanilie

1 borcan gem de prune de 400 gr (sau puteti folosi alt gem)

zahar pentru pudrat

MOD DE PREPARARE:

Foile: Intr-un bol amestecam uleiul cu zaharul, apoi si cu sucul de rosii. Stingem bicarbonatul cu putina zeama de lamaie, il adaugam si pe acesta. Punem esenta de vanilie, zaharul vanilat, apoi faina cernuta, treptat. Amestecam cat putem cu o lingura, apoi framantam cu mana. Aluatul obtinut trebuie sa fie nelipicos si foarte usor de lucrat. Il impartim in 4 bile si il dam la frigider 20 de minute. Ungem cu ulei dosul unei tavi de 24/27 cm. Rupem o bucata de hartie de copt, presaram faina pe ea, luam prima bila de aluat si o intindem pe hartia de copt. O asezam de dosul tavii, indepartam hartia de copt. O introducem in cuptorul incins, la o temperatura potrivita pentru 8-9 minute. Cand vedeti ca incep sa se rumeneasca usor marginile, inseamna ca este gata. La fel procedam si cu celelalte 3 foi. Le asezam pe un tocator si le lasam sa se raceasca.

Crema: Intr-o cratita punem laptele de soia cu zaharul. Le transferam pe foc si cand da in clocot, dam focul la mic, punem grisul in ploaie timp in care amestecam continuu cu un tel. Cand s-a ingrosat ca o budinca, luam crema de pe foc si adaugam coaja rasa de lamaie. Amestecam, o acoperim cu o folie si lasam sa se raceasca putin. Cand este calduta crema, adaugam margarina la temparatura camerei si mixam. La final incorporam zeama de lamaie si esenta de vanilie.

Asamblare: Asezam o prima foaie pe tocator, punem jumatate din crema, o nivelam. Asezam a doua foaie, venim cu gemul, il nivelam (de preferat gemul sa fie putin mai tare, al meu a fost putin molicel si a mai curs). Asezam iar foaie, restul de crema si ultima foaie. Acoperim cu o folie alimentara si dam prajitura la frigider peste noapte. A doua zi o portionam, o pudram cu zahar si servim, potrivit sursei.