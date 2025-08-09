Prăjitura tăvălită. Cea mai rapidă rețetă. Ideală pentru zilele de weekend

Prăjitură tăvălită prin fulgi de cocos, un desert potrivit pentru sărbători. Iată una dintre cele mai apreciate rețete. Iată care sunt ingredientele necesare și care este modul de preparare al acestei rețete apreciate de toată lumea. Se prepară repede și este un adevărat deliciu.

Cu ocazia sărbătorilor prăjiturile trebuie să fie nelipsite de pe masa cu bucate. Această rețetă s eprepară repede și rezistă mult, deoarece nu este o prăjitură cu cremă, astfel că, o puteți pregăti înaintea sărbătorilor și să o pastrați câteva zile , fără nicoo problemă.

Ingrediente pentru pandispan:

  • 250 g faina
  • 250 g zahar
  • 6 oua
  • 60 g unt
  • 5 linguri apa fiarta
  • 1 plic zahar vanilat
  • sare

Ingrediente pentru glazura:

  • 350 g zahar
  • 50 g cacao
  • 250 ml apa
  • 70 g unt
  • 1 plic zahar vanilat
  • cocos ras

Mod de preparare:

  • Separa albusul de galbenus. Bate albusurile cu un praf de sare folosind mixerul pana cand devin spuma. Adauga jumatate din cantitatea de zahar si continua sa mixezi pana cand devin o spuma tare, lucioasa.
  • Bate galbenusurile cu cealalta jumatate de zahar si zaharul vanilat pana cand devin spuma, adauga apoi apa fierbinte si untul topit. Pune faina treptat si amesteca. Incorporeaza albusurile spuma cu o lingura pana cand obtii un aluat cremos.
  • Toarna compozitia intr-o tava tapetata cu hartie de copt si baga tava la cuptor pentru 15 minute, la 180 grade Celsius. Lasa apoi pandispanul sa se raceasca.
  • Ca sa pregatesti glazura trebuie sa amesteci cacao cu zahar intr-o oala, sa adaugi apa si sa pui oala pe foc. Atunci cand s-a incalzit suficient, adauga untul si amesteca bine. Trebuie sa obtii o crema omogena, fara cocoloase.
  • Taie pandispanul in bucati dreptunghiulare, inmoaie-le in glazura si apoi rostogoleste-le prin cocos. Ai grija ca glazura sa ajunga pe toata suprafata si sa patrunda in aluat, insa in interior sa ramana galben.

