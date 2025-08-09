O fetiță sărmană de doar 8 ani a impresionat milioane de români prin maturitatea ei. Deși este doar un copil, Cosmina are griji de adult, iar clipurile cu ea au devenit virale pe internet. Copila merge la strâns fânul pentru a face rost de bani și spune că este marginalizată de ceilalți copii pentru că este săracă. Pentru prima dată în viața ei, fetița fost ajutată de cei care i-au apreciat povestea și a văzut pentru prima dată și marea.