Cu ocazia sărbătorilor prăjiturile trebuie să fie nelipsite de pe masa cu bucate. Această rețetă s eprepară repede și rezistă mult, deoarece nu este o prăjitură cu cremă, astfel că, o puteți pregăti înaintea sărbătorilor și să o pastrați câteva zile , fără nicoo problemă.
Ingrediente pentru pandispan:
- 250 g faina
- 250 g zahar
- 6 oua
- 60 g unt
- 5 linguri apa fiarta
- 1 plic zahar vanilat
- sare
Ingrediente pentru glazura:
- 350 g zahar
- 50 g cacao
- 250 ml apa
- 70 g unt
- 1 plic zahar vanilat
- cocos ras
Mod de preparare:
- Separa albusul de galbenus. Bate albusurile cu un praf de sare folosind mixerul pana cand devin spuma. Adauga jumatate din cantitatea de zahar si continua sa mixezi pana cand devin o spuma tare, lucioasa.
- Bate galbenusurile cu cealalta jumatate de zahar si zaharul vanilat pana cand devin spuma, adauga apoi apa fierbinte si untul topit. Pune faina treptat si amesteca. Incorporeaza albusurile spuma cu o lingura pana cand obtii un aluat cremos.
- Toarna compozitia intr-o tava tapetata cu hartie de copt si baga tava la cuptor pentru 15 minute, la 180 grade Celsius. Lasa apoi pandispanul sa se raceasca.
- Ca sa pregatesti glazura trebuie sa amesteci cacao cu zahar intr-o oala, sa adaugi apa si sa pui oala pe foc. Atunci cand s-a incalzit suficient, adauga untul si amesteca bine. Trebuie sa obtii o crema omogena, fara cocoloase.
- Taie pandispanul in bucati dreptunghiulare, inmoaie-le in glazura si apoi rostogoleste-le prin cocos. Ai grija ca glazura sa ajunga pe toata suprafata si sa patrunda in aluat, insa in interior sa ramana galben.
