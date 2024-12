Ce se intampla cand amesteci sucul proaspat de mere, morcovi si sfecla? Obtii o bautura miraculoasa, datorita beneficiilor extraordinare pe care le aduce organismului, la nivel energetic si nutritiv si datorita valentelor sale curative.

Sucul proaspat de sfecla, morcovi si mere a fost prima oara folosit de catre medicii chinezi pentru tratamentul cancerului de plamani cu sute de ani in urma, iar acum din ce in ce mai multi dintre noi folosesc sucul acesta pentru sanatate si energie. Efectele combinate ale celor trei ingrediente sunt absolut miraculoase – nu numai ca ne dau dau energia si necesarul de vitamine si minerale pe ziua in curs, insa au actiune pe termen lung asupra sanatatii noastre.

Merele contin nutrienti ca vitaminele A, B1, B2, B6, C, E, acid folic, zinc, cupru, potasiu, fosfor, fier, calciu, sodiu, magneziu si mangan. Iar fibrele din mere sunt foarte sanatoase.

Morcovii au o varietate mare de vitamine: A, B1, B2, B3, B6, C, E, K. Au si minerale: potasiu, calciu, fosfor, magneziu si seleniu. Dar cel mai important este beta-carotenul.

Sfecla rosie are vitaminele A, C, un intreg complex de vitamine B, potasiu, fier, magneziu si cupru. Si agenti anti-imbatranire!

Asa ca, daca bei suc din sfecla rosie, mar si morcov, o sa ai parte de o multime de beneficii pentru sanatatea ta!

Se prepara foarte simplu: pentru doua portii din acest elixir de sanatate nu au nevoie decat de 1 sfecla rosie, 2 mere si 3 morcovi. Optional puteti adauga si putin ghimbir proaspat ras. Toate ingredientele se spala bine, nu trebuie sa le curatati coaja, apoi se adauga in robotul de bucatarie.