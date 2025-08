Studiul, publicat recent în revista Free Radical Biology and Medicine, a scos în evidență beneficiile sucului de sfeclă roșie. Cercetarea, care a fost realizată de cercetători de la Universitatea din Exeter, a examinat reacția a 39 de adulți tineri (sub 30 de ani) și a 36 de adulți în vârstă (cu vârste cuprinse între 60 și 70 de ani) la sucul de sfeclă roșie, care are un conținut ridicat de nitrați alimentari.

La participanții mai în vârstă, s-a observat o reducere semnificativă a bacteriilor comune cunoscute ca fiind cauzatoare de infecții, alături de o creștere a bacteriilor benefice pentru sănătate. În plus, specialiștii au observat o scădere a tensiunii arteriale la persoanele în vârstă după ce au consumat suc de sfeclă bogat în nitrați timp de doar 2 săptămâni, relatează publicația Surrey Live, scrie Adevarul.ro.

Acest studiu arată că alimentele bogate în nitrați modifică microbiomul oral într-un mod care ar putea duce la reducerea inflamației, precum și la scăderea tensiunii arteriale la persoanele în vârstă”, a precizat profesorul Andy Jones de la Universitatea din Exeter.

Studiul menționează că: „Sucul de sfeclă roșie conține în mod natural substanțe fitochimice, inclusiv betacianine, polifenoli și flavonoide, care pot favoriza reducerea nitriților”.