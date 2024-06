În fiecare an, în luna decembrie, sute de oameni se aventurează în deșertul Negev, situat în sud-vestul Israelului, pentru a asista la un fenomen natural inexplicabil cunoscut sub numele de „rugul aprins”. Acest eveniment misterios are loc pe muntele Karkom, un loc pe care unii israelieni îl consideră a fi adevăratul munte Sinai, unde, conform Bibliei, Dumnezeu i-a vorbit lui Moise. Fenomenul a luat amploare și în România.