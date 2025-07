Iată care sunt proprietățile și beneficiile combinației de ingrediente din sirop:

Lămâia, fiind bogată în vitamina C, are rol de întărire a sistemului imunitar, dar are și efect detoxifiant. În același timp susține digestia și alcalinizează organismul.

Ghimbirul are proprietăți antiinflamatorii și antioxidante puternice. Stimulează circulația sângelui și ameliorează greața sau răceala.

Turmericul conține curcumină, un compus cu efecte antiinflamatorii și antioxidante recunoscute. Sprijină sănătatea articulațiilor și poate îmbunătăți digestia.

Mierea (sau zahărul) oferă energie rapidă și un gust plăcut. Mierea are și proprietăți antimicrobiene naturale.

Descoperă mai jos rețeta detaliată a deliciosului sirop de lămâie cu ghimbir și turmeric, pentru a o prepara și tu și a-i bucura pe cei dragi cu o băutură sănătoasă.

500 ml apă

200 g miere sau 250 g zahăr

4 lămâi netratate

50 g ghimbir proaspăt

1 linguriță turmeric pudră sau 1 lingură turmeric ras proaspăt

1 baton scorțișoară

1 linguriță extract de vanilie (opțional).

Mod de preparare

Vei începe cu pregătirea ingredientelor. Spală bine lămâile și taie-le în felii subțiri. Curăță ghimbirul și taie-l felii sau dă-l pe răzătoare pentru o aromă mai intensă.

Dacă folosești turmeric proaspăt, curăță-l și rade-l fin.

Cum prepari sirop de lămâie cu ghimbir și turmeric

Într-o cratiță așezată pe flacăra aragazului, pune apa la fiert împreună cu ghimbirul, turmericul și feliile de lămâie.

Adu compoziția la punctul de fierbere. Apoi micșorează intensitatea focului la minim și lasă compoziția să fiarbă la foc mic timp de 15-20 de minute. După acest interval de timp dă cratița deoparte de pe foc și lasă lichidul să se răcorească ușor.

Strecoară siropul și adaugă mierea (sau zahărul) amestecând până la dizolvare completă. Dacă folosești vanilie sau scorțișoară, adaugă-le în acest moment.

Toarnă siropul cald în sticle sterilizate, sigilează-le și păstrează-le la frigider. Dacă vrei să păstrezi siropul mai mult timp, toarnă-l fierbinte în sticle, închide-le ermetic și lasă-le să se răcească sub o pătură.

Siropul este revigorant și echilibrat, cu note dulci-acrișoare de lămâie, o ușoară iuțeală din ghimbir și o aromă caldă, pământie, dată de turmeric.

Se poate consuma diluat cu apă rece sau caldă, în ceaiuri sau chiar cu apă minerală pentru o băutură spumoasă. De asemenea, este perfect ca topping peste iaurt sau fulgi de ovăz.

sursa: Hello Taste