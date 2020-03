Sarabandă în presă, după depistarea unor politicieni cu COVID-19. Jurnaliștii, puși în pericol. Cozmin Gușă, semnal de alarmă 

Astăzi, toți jurnaliștii care se aflau la sediul PNL, la Parlament, dar și la Guvern au început să fie testați pentru infecție cu COVID-19.

În prezent, se lucrează la stabilirea traseului celor doi liberali care au fost confirmați cu coronavirus, dar și al jurnaliștilor cu care aceștia au intrat în contact sau care, în ultimele zile, s-au aflat în preajma acestora.

De notat faptul că joi seara, jurnalista Realitatea PLUS Denise Rifai a avut-o ca invitat în studioul Realitatea pe Raluca Turcan, vicepremier în exercițiu. După ce cele două au avut un contact social firesc, în momentul în care s-au întâlnit, sărutându-se pe obraz, jurnalista Denise Rifai a decis, vineri, să intre în autoizolare.

În plus, după plecarea Ralucăi Turcan din studioul Realitatea PLUS, la aceeași masă și pe același scaun a stat jurnalistul Ion Cristoiu, de asemenea invitat în emisiunea "Legile puterii" de joi seara.

"Vreau sa semnalez o alta zona in care coronavirusul este posibil sa se instaleze, sa speram ca nu, dar deocamdata va fi vorba despre multe autoizolari si testari la nivelul mass-media pentru ca, din nefericire, liderii de la Constanta depistati deja cu coronavirus au intrat in contact cu multi reprezentanti ai presei. Din pricina emisiunii de aseara (joi seara, n.r.) cu Raluca Turcan, avem aceasta intamplare, speram ca nu necaz, cu colega noastra Denise Rifai care, imbratisandu-se de doua ori, salutandu-se mai apropiat cu Raluca Turcan atat la venirea Ralucai Turcan in emisiune, cat si la plecare, este obligata acum sa-si faca testul de urgenta pentru coronavirus si sa se autoizoleze la domiciliu. In plus, domnul Cristoiu, care a stat pe scaunul unde a stat Raluca Turcan, uitati cum se intampla in cascada asemenea gen de evenimente, va fi obligat si domnia sa sa-si faca testul coconavirus si probabil la fel, sa se autoizoleze pentru ca asta e lege acum. (...) In cascada practic, din clasa politica, se ajunge la mass-media, care intra in contact cu cei banuiti sau cu cei dovediti. Dar sa speram ca, in afara de aceasta autoizolare, care pune probleme si va pune probleme in toate redactiile, urmatoarea zona este mass-media si sa vedem care este traseul acestor politicieni cu reprezentantii mass-media pentru ca nu e vorba doar de Realitatea aici, e vorba de toate televiziunile, de toti reporterii care au stat la distanta mica atunci cand se iau declaratiile", a declarat Cozmin Gușă, într-o intervenție la Realitatea PLUS.

Reamintim că senatorul Vergil Chiţac a fost confirmat, vineri, cu coronavirus. El a participat, însă, luni, la şedinţa conducerii PNL, la care au fost parlamentari, miniştri, dar şi candidaţii din ţară ai liberalilor la primăriile reşedinţă de judeţ şi la consiliile judeţene, cât și foarte mulți jurnaliști. În plus, acesta a mai participat și la o petrecere unde au fost aproximativ 400 de invitați.