Pătrunjelul nu este doar un condiment versatil în bucătărie, ci și o plantă cu proprietăți diuretice bine-cunoscute. Acesta ajută la eliminarea excesului de apă din țesuturi prin stimularea funcției rinichilor, reducând astfel retenția de lichide care poate duce la umflarea membrelor inferioare. În plus, pătrunjelul are efect antiinflamator și este bogat în antioxidanți, vitamina C, vitamina A, fier și potasiu, susținând sănătatea vasculară și echilibrul electrolitic.

Care sunt beneficiile

Stimulează eliminarea apei în exces prin efectul său diuretic natural.

Reduce senzația de greutate și tensiune la nivelul picioarelor.

Contribuie la detoxifierea organismului.

Susține sănătatea rinichilor și a sistemului urinar.

Ce ingrediente sunt necesare pentru acest ceai

Iată ce ingrediente sunt necesare pentru acest ceai:

1 legătură de pătrunjel proaspăt sau 2 linguri de pătrunjel uscat

500 ml apă fierbinte

Opțional: suc de lămâie sau puțină miere pentru gust

Cum e prepară

Se spală bine pătrunjelul și se toacă grosier. Se adaugă într-o cană mare sau într-un recipient termorezistent. Se toarnă apa fierbinte peste pătrunjel și se lasă la infuzat timp de 10-15 minute. Se strecoară și se bea ceaiul cald sau la temperatura camerei.

Pentru un efect optim, se recomandă consumul a 2-3 căni de ceai de pătrunjel pe parcursul unei zile. Este important ca acest remediu să fie folosit ocazional și să nu înlocuiască tratamentele medicale pentru afecțiuni care necesită îngrijire de specialitate.

sursa: Click