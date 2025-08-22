Soluție simplă pentru călcâie moi

Oțetul de mere este un remediu natural excelent pentru a înmuia și curăța pielea. Tot ce trebuie să faci este:

1. Înmoaie un tampon de vată în oțet de mere.

2. Pune-l pe călcâi.

3. Pune o pereche de șosete și lasă-le peste noapte.

4. Dimineața, clătește picioarele cu apă caldă.

După câteva aplicări, vei observa că pielea devine mai moale, mai fină și mai netedă.

Poți încerca și o altă metodă simplă: un amestec făcut chiar de tine. Combină glicerină și alcool medicinal (70%) în părți egale. Aplică soluția pe călcâie dimineața și seara. Las-o să se usuce, apoi încalță șosete sau mergi direct la culcare.

În doar câteva zile vei vedea cum aspectul pielii se îmbunătățește vizibil, fără parfum, uleiuri sau aditivi inutili.

Întreținerea efectului

După ce îți înmoi călcâiele, nu uita de menținere. O dată pe săptămână, fă o baie caldă la picioare cu sare de mare sau bicarbonat. Folosește o mănușă exfoliantă sau o piatră ponce pentru a îndepărta pielea moartă. Hidratează-ți zilnic picioarele și protejează-le de uscare, mai ales vara.