Ceaiuri indicate ca tratament pentru constipatie

Consumul lichidelor calde este un mod excelent de a mentine hidratarea organismului si de a ameliora constipatia. In plus, ceaiurile calde pot stimula si sistemul digestiv, ajutand la reducerea disconfortului abdominal.

Iata câteva ceaiuri pentru constipatie:

Senna – acest ceai este preparat din frunzele uscate si pastaile arbustului Senna. Planta contine compusi numiti glicozide, care stimuleaza sistemul digestiv, avand proprietati laxative. Ceaiul de Senna tinde sa fie amarui, deci ati putea adauga miere pentru a-l putea consuma mai usor.

Tratamentul constipatiei cu ajutorul alimentatiei

Medicii recomanda de obicei cresterea consumului de fibre, deoarece acestea stimuleaza tranzitul intestinal, care ajuta la deplasarea bolului alimentar, favorizand eliminarea scaunului.

Conform unui studiu din 2016, 77% dintre pacientii cu constipatie cronica au observat ameliorari dupa suplimentarea cu fibre. In schimb, alte studii au raportat ca, desi fibrele alimentare cresc frecventa scaunelor, nu pot fi insa de ajutor in privinta altor simptome ale constipatiei, cum ar fi consistenta scaunelor, durerea abdominala, balonarea si gazele intestinale.

Explicatia consta in faptul ca unele tipuri de fibre alimentare actioneaza diferit asupra digestiei. Exista mai multe tipuri de fibre, dar, in general, acestea se incadreaza in doua categorii, si anume fibre insolubile si fibre solubile.

Fibrele insolubile – se intalnesc in tarate de grau, legume si cereale integrale. Acestea confera consistenta scaunelor si le pot ajuta sa treaca mai rapid si usor prin colon.

Fibrele solubile – sunt prezente in tarate de ovaz, orz, nuci, seminte, fasole, linte si mazare, precum si intr-unele fructe si legume. Acest tip de fibre absoarbe apa, formand o pasta similara unui gel, care inmoaie scaunele si le imbunatateste consistenta.

In caz de constipatie, cea mai buna alegere sunt fibrele solubile care nu fermenteaza, cum ar fi psyllium. In urma unui studiu efectuat in 2020, s-a constatat ca psyllium poate fi de 3,4 ori mai eficient decat taratele de grau insolubile.

Studiile care au vizat efectele fibrelor insolubile, ca tratament pentru constipatie, au obtinut rezultate mixte. Acest lucru se explica, partial, prin faptul ca fibrele insolubile pot agrava starea anumitor persoane care sufera de probleme intestinale functionale, cum ar fi sindromul colonului iritabil sau constipatia cronica idiopatica.

Si unele fibre solubile, dar care fermenteaza, pot fi ineficiente in tratamentul constipatiei, deoarece sunt fermentate de catre bacteriile din intestin, pierzandu-si astfel capacitatea de absorbtie a apei.

Pentru a preveni constipatia, ar trebui sa consumati o combinatie de fibre solubile si insolubile. Cantitatea ideala de fibre, care ar trebui ingerata zilnic, este de 25 de grame in cazul femeilor si 38 de grame in cazul barbatilor.

Constipatie – sfaturi pentru preventie

Pentru ameliorarea si prevenirea constipatiei, medicul poate recomanda urmatoarele modificari ale stilului de viata: