Ceaiul preparat din rădăcină de pătrunjel previne apariția depunerilor de minerale și formare de pietre la nivelul rinichiului. Totodată, este un excelent diuretic, iar acest lucru împiedică depunerile de minerale în rinichi.

De asemenea, pătrunjelul este o sursă foarte bogată de vitamina C. Aceasta având un rol esențial în stimularea imunității, dar și prevenția afecțiunilor cronice. Această vitamină ne ferește de infecții, pneumonie și are rol în sinteza colagenului. Totodată, ajută la vindecarea leziunilor și are rol în absorbția nutrienților.

Adăugarea ceaiului de pătrunjel în dieta zilnică vă poate îmbunătății sănătatea pe mai multe planuri, prin bogăția în Vitamina C. Inclusiv ceaiul de pătrunjel este bogat în antioxidanți nu doar leguma în stare crudă.

Conform medicilor, inclusiv în cazul menstruației neregulate, ceaiul de pătrunjel este recomandat ca fiind un remediu natural eficient. Datorită substanțelor pe care le conține pătrunjelul, producția de estrogen este influențată, ajutând la reglarea hormonală.

Pătrunjelul este folosit ca remediu natural în stabilizarea glicemiei. Anumite studii au demostrat faptul că ceaiul din rădăcină de pătrunjel are acțiune antidiabetică, ajutând la menținerea în limite normale a glicemiei.

Decoctul de pătrunjel, scade tensiunea arterială

Însă, nu doar ceaiul este benefic, ci și decoctul de pătrunjel are efect de scădere a tensiunii arteriale. Specialistii recomandă ca înainte de începerea tratamentului cu medicamente pentru hipertensiune să se încerce decoctul de pătrunjel.