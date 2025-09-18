Polițiștii de la Poliția Municipiului Târgu Jiu au fost alertați pe 16 septembrie în legătură cu două persoane suspectate că ar fi sustras bunuri în valoare totală de 380 de lei. Cazul a atras atenția presei, iar numele Teodorei Pană a devenit rapid public.

Declarația artistei: „Asta am furat de fapt”

Teodora Pană a ales să clarifice situația printr-un filmuleț pe Facebook, la sugestia unor colegi din presă și televiziune. Ea a explicat că informațiile din comunicatul oficial nu reflectă realitatea.

„Salutare dragii mei, sunt Teodora Pană și am ales să fac acest filmuleț la îndemnul și sfatul anumitor colegi din presă și din televiziune referitor la articolul care a apărut despre mine și implicit despre soțul meu cum că aș fi furat dintr-un magazin și mai exact Carrefour. (…) S-a dat un comunicat de presă efectiv de cacao, în care eu și soțul meu am furat din Carrefour. Nu.

Am furat niște parfumuri pentru băiatul meu cel mic. Asta am furat de fapt. Și niște apă plată, pe aia am cumpărat-o. Am ieșit la casa la safe payment şi soțul meu fiind operat de stomac pe data de 8 septembrie (...) şi nu poate să care, despre asta e vorba. Acum eu cu baxul în mână, punându-l la casă şi produsele în ghiozdan. Pentru că eram cu toate așa. Nu aveam cum, eu mică și nici eu n-am voie să car. În fine, multe explicații", a povestit cântăreaţa.

Incidentul la casă și reacția personalului

Artista a mai spus că ea și soțul său au fost tratați ca niște infractori de mare calibru, în ciuda faptului că situația era una minoră.

„Așteptam, acolo era domnul de lângă. Domnul acolo la casă, lângă noi. Deci dacă era ceva de regulă ne vedea. În fine şi am întrebat dacă pot să beau apă. (....) În fine, eu cu sticla am desfăcut-o, cu baxul desfăcut. Mi-au căzut niște sticle pe jos. Le țineam, nu știu cum, am și vărsat apa, am făcut dezastru. Am ieșit la casă, e adevărat asta că am ieșit la casă. Nu pot să neg că sunt camere de supraveghere. Dar ne-au luat imediat după casă ca și cum am fi fost hoți, cei mai mari hoți. Domne, aveam niște clame de păr, o perie de păr şi niște parfumuri. (....) La poliție s-a râs despre treaba asta. Sincer s-a râs, acum că au dat comunicat. Nu știu, fiecare își face meseria”, a adăugat Teodora Pană.

