Valoarea bunurilor ridicate de pe rafturi este estimată la 380 de lei, iar produsele au fost recuperate și predate unității comerciale, anunță IPJ Gorj.

Ce au transmis oamenii legii în privința furtului?

Conform comunicatului Poliției Municipiului Târgu Jiu, agenții de ordine publică s-au deplasat la fața locului după sesizarea primită și i-au identificat pe cei doi. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt. Suprinse de camerele de supraveghere, persoanele ar fi introdus în rucsac mai multe produse cosmetice — parfumuri, deodorante și elastice de păr — iar agenții de pază le-ar fi reținut la ieșire până la sosirea poliției.

Femeia identificată de anchetatori este interpretă de muzică populară Teodora Pană. Ea nu a putut fi contactată pentru a oferi un punct de vedere privind incidentul.

Cântăreața Teodora Pană / Sursa foto - Facebook

Teodora Pană nu este la prima abatere

În presa locală și în declarații publice anterioare apar și alte tensiuni legate de numele artistei: în trecut a fost condamnată, în primă instanță, într-un dosar privind subvenții acordate unor artiști pe perioada pandemiei. De asemenea, în spațiul public au apărut și acuzații formulate de o vecină, care susține că ar fi fost agresată de artistă. Aceasta și soțul ei au respins acele afirmații și au formulat la rândul lor plângeri.

Femeia agresată de artistă / Sursa foto - Presa mondenă

Soțul artistei, citat în relatările anterioare ale presei, neagă acuzațiile de agresiune aduse de vecină și susține că lucrurile vor fi lămurite în instanță. Victima a declarat că a depus plângeri la poliție și la parchet și că a solicitat expertize medico-legale.

Cazul furtului din hypermarket este în curs de cercetare, iar polițiștii continuă verificările pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor. Până la finalizarea anchetei, faptele reținute rămân sub aspectul cercetării penale, iar persoanele implicate vor fi audiate în continuare de organele de urmărire penală.