Război total între CSM și Guvernul Bolojan: Judecătorii au votat în unanimitate sesizarea organismelor europene

Sursă: Realitatea.Net

Ruptură totală între Justiție și politic. Întrunită de urgență, Secția pentru judecători a CSM a decis în unanimitate sesizarea tuturor instituțiilor europene împotriva Executivului condus de Ilie Bolojan, acuzând o imixtiune gravă în independența magistraților.

Ruptură fără precedent între puterea judecătorească și cea executivă în România. Întrunită în ședință de urgență, Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a votat în unanimitate declanșarea unei ofensive diplomatice masive la nivel european și internațional împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Magistrații acuză Executivul de un „atac fără precedent” la adresa independenței justiției și au aprobat un raport tehnic mamut, de peste 70 de pagini, care desființează argumentele folosite public de Palatul Victoria.

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Judecătorii din CSM au decis să trimită raportul de 70 de pagini — care detaliază toate acțiunile considerate dezinformări sau manipulări ale Executivului — către cele mai importante foruri globale. Din totalul voturilor exprimate pentru apărarea independenței sistemului, un vot a fost favorabil, dar a conținut o serie de observații.

Lista completă a organismelor internaționale sesizate de CSM:

Comisia Europeană și Parlamentul European;

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE);

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei;

Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni;

Reţeaua Curţilor Supreme, a Inspecţiilor Judiciare şi a Consiliilor Judiciare;

Asociaţiile internaţionale ale judecătorilor (MEDEL, EAJ) și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Pe plan intern și diplomatic, documentul oficial a fost înaintat către Președintele României, Guvernul României și Ministerul Afacerilor Externe (MAE), cel din urmă fiind notificat direct în virtutea rolului de coordonator al procesului de aderare a țării noastre la OCDE.

Lia Savonea, atac dur la Ilie Bolojan: „O manipulare profesionistă pentru slăbirea Justiției”

Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), Lia Savonea , a lansat o declarație extrem de dură la adresa premierului interimar Ilie Bolojan. Șefa instanței supreme susține că actualul Guvern folosește tehnici de manipulare în masă pe două teme extrem de sensibile pentru societate: pensiile de serviciu ale magistraților și prescripția răspunderii penale .

Conform șefei ÎCCJ, scopul final al acestor presiuni politice constante, derulate pe parcursul ultimului an, este subordonarea totală și „capturarea” puterii judecătorești.

„Apropo de capturarea justiției, să discutăm când a fost în mod real capturată justiția în România, (...) nu acum, când a încercat să se elibereze din anumite constrângeri. Și poate tocmai asta deranjează: această independență pe care judecătorii și-au luat-o, să se ghideze după valorile europene, după valorile reale ale statului de drept, se pare că nu a fost tocmai pe placul puterii politice. Scopul acestei manipulări de un an de zile, acestor presiuni, a fost slăbirea puterii judecătorești, slăbirea independenței reale a judecătorilor” , a declarat Lia Savonea în cadrul ședinței CSM.

Proteste masive în instanțe: Toți judecătorii și procurorii din țară, convocați de urgență

Pe lângă componenta diplomatică, CSM trece și la acțiuni de mobilizare internă pe fondul noii legi a salarizării inițiate de Cabinetul Bolojan. Consiliul a decis convocarea adunărilor generale ale tuturor judecătorilor și procurorilor din România pentru a stabili o poziție comună de rezistență.

Magistrații susțin că modificările salarizării din sistem reprezintă o formă mascată de presiune economică, iar sistemul judiciar se pregătește de proteste vehemente în perioada imediat următoare, ceea ce ar putea duce la blocarea activității în tribunale și parchete.