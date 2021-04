„Pentru acești aproximativ 270.000 de muncitori deja am facut progrese foarte mari ambele tari, ambele ministere ale muncii, pentru a imbunatati conditiile de munca, pentru a imbunatati activitatea de control a conditiilor de munca pentru muncitorii care lucreaza in strainatate, pentru a creste relatia dintre angajatori si angajatii sezonieri prin intermedierea procesului de munca sezoniera de catre agentii specializate de plasare a fortei de munca", a declarat ministrul Muncii, vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Râmnicu Valcea, potrivit ziare.com.

Raluca Turcan a mentionat ca "spera" ca saptamana viitoare sa fie finalizat in sedinta de Guvern proiectul de Ordonanta de Urgenta care a fost in prima lectura si care imbunatateste conditiile in care romanii pot pleca la munca in strainatate.

Raluca Turcan a anunțat deja de miercuri, 21 aprilie, că Guvernul a discutat miercuri o Ordonanță de Urgență pentru a maximiza angajarea sezonierilor în străinătate cu forme legale.

Citește și Noi REGULI pentru plecarea în străinătate a sezonierilor români - Anunțul ministrului Muncii, Raluca Turcan

Reamintim că în urmă cu un an, în plină pandemie și stare de urgență, mii de români au plecat, la începutul lunii aprilie 2020, la muncă în străinătate, pentru munci sezoniere, în Germania. O îmbulzeală de nedescris a fost pe aeroportul din Cluj-Napoca, unde peste 2.000 de oameni au plecat spre Germania, mulți dintre ei veniți chiar din inima focarului de COVID-19 izbucnit atunci în Suceava.

Citește și A doua zi de HAOS pe aeroporturile din țară. Sute de români, BLOCAȚI la sol. Cursele spre Germania, RELUATE