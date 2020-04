VIDEO A doua zi de HAOS pe Aeroportul din Cluj-Napoca. Sute de oameni, blocați pe mai multe aeroporturi din țară

Sunt sute de oameni pe Aeroportul Internațional din Cluj-Napoca, însă zborurile nu sunt autorizate, spun autoritățile. Șase curse au fost anulate.

Și la Iași , cursele programate pentu orele 13.00 și 13.15 au fost anulate. Mare parte din oameni au fost dusi acasa, informeaza Realitatea PLUS. Zeci de forțe de ordine au asigurat respectarea măsurilor de distanțare socială pe aeroportul din Iași.

O parte dintre muncitori au ajuns de dimineață pe Aeroportul din CLuj-Napoca, iar o parte au fost opriţi la intrarea în judeţ.

În acest moment, se fac verificări pentru a vedea dacă cursele sunt aprobate de Ministerul Transporturilor.

Aproximativ 600 de români voiau să ajungă şi astăzi la munci agricole în Germania, potrivit realitateadecluj.net. Primul avion trebuia să decoleze la ora 12.00.

„Avem un dispozitiv impresionant de forte de ordine aici. În privinta celorlalte persoane care trebuie să ajumgă la aeroport, in acest moment am luat masura opririi lor in filtre la intrarea in judet pana cand avem noi dispozitii. Ei sunt la distante de 2 metri unul de celalalt , sunt cordoane de jandarmi printre ei, exista si bariere fizice care ii tin la distanta regulamentara, deci din punctul acesta de vedere lucrurile sunt sub control. Informația inf cu privire la lipsa autorizarii de zbor am primit-o in aceasta dimineata, cand oameni erau deja veniti in aeroport. În acest moment am fost informati ca nu exista autorizare de zbor, astfel că raman in asteptare”, a declarat, vineri, prefectul de Cluj, Mircea Abrudean, la Realitatea PLUS.

Cu o zi în urmă, joi, pe Aeroportul din Cluj-Napoca a fost o aglomerație de nedescris în plină epidemie de coronavirus. Aproape 2.000 de români au plecat de pe Aeroportul Internaţional din Cluj-Napoca pentru a pleca în Germania, la munci agricole, cu mai multe zboruri de tip charter.