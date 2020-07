VIDEO Premierul Ludovic Orban, ANUNȚ despre primele măsuri după RECORDUL de infectări COVID

„Am dat un mesaj de mobilizare, am solicitat fiecarei institutii sa fie in prima linie a bataliei impotriva răspândirii coronavirusului.

Prefecților le-am cerut sa faca sedinte operative zilnice pentru a lupta eficient impotriva raspândirii virusului, pentru a sanctiona toate incalcarile legii, petnru a face față oricaror provocari”, a declarat Ludovic orban la ieșirea de la videoconferința cu prefecții de la MAI.

Despre legea carantinarii, premierul a precizat că „dispune masurile si autoritatile care decid lucruri ce depind de epidemie: cine decide masurile de izolare carantinare, tratarea pacientilor, in spitale, la domiciliu”.

DSP va avea mari responsabilități în aplicarea legii carantinării, ca și Departamentul Situațiilor de Urgență.

„Am solicitat DSPurilor sa fie pregatiti sa si organizeze bazele de date, sa ia toate deciziile prevazute in lege pentu a dispune masuri de protectie asupra personalor COVID iesite din spital, tratarea la domiciliu, persoanelor diagnosticate sa fie evaluata starea, in privinta celor care sunt persoane de contact sa dispuna izolare la domiciliu.

Șeful DSU sa pregateasca toate masurile care se impun. E foarte important sa ne asiguram ca orice posibil purtatori de virus respecta masurile de izolare si nu pune in pericol sanatatea celorlalti cetateni.

Orice înăsprire a sancțiunilor, conform deciziilor CCR, nu se poate realiza decât prin lege adoptată de Parlament. Acum, avem sancțiuni – de la amenzi până la anularea autorizațiilor de funcționare pentru firmele care nu respectă măsurile”, a mai spus Orban.

Premierul a spus că a cerut verificări pentru transportul oamenilor către locurile de muncă, în care ar exista încălcări ale regulilor anti-COVID.

„Am cerut instituțiilor să facă verificări în domeniile unde știm că există încălcări sistematice ale regulilor: transportul public din localități, dar și intra-județean, ca și transportul pentru angajații unor companii. Sunt focare cauzate de modul în care e realizat transportul angajaților. Avem niste focare care nu se datoreaza companiile ci modului in care se organizeaza transportul catre serviciu si catre casa”, a anunțat Orban.

Șeful Executivului a revenit asupra criticilor măsurilor luate de medici în epidemia de coronavirus și asupra teoriilor conspirației COVID: „Orice om diagnosticat cu COVID are nevoie de evaluare medicală, chiar dacă nu are simptome. Există evoluții fulminante în cazuri fără simptome. Sfatul meu către români e să facă analize, evaluarea medicală chiar dacă nu au simptome. Am avut cazuri de persoane fără simptome, au ieșit din spital și s-au întors în spital în situații critice, unii chiar au murit. Științific e dovedit că acest virus există, că poate provoca moartea”.