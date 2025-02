Lupta impotriva bacteriilor si infectiilor orale

Salvia are proprietati antimicrobiene puternice care ajuta la eliminarea bacteriilor daunatoare din cavitatea bucala. Aceasta contribuie la prevenirea cariilor, gingivitei si altor afectiuni ale gingiilor. De exemplu, un studiu clinic controlat randomizat publicat in Jurnalul Iranian de Microbiologie a aratat cum clatirea gurii cu extract de salvie a exercitat actiune antibacteriana impotriva Streptococcus mutans in placa dentara. Mai mult, apa de gura cu salvie poate fi folosita si ca supliment pentru metodele conventionale de control al placii impotriva cariilor dentare, scrie Sfat Naturist.

Reduce inflamatiile si durerile gingivale

Datorita continutului de tanini si flavonoide, salvia este eficienta in reducerea inflamatiilor si ameliorarea durerilor gingivale. Gargara cu ceai de salvie poate calma iritatiile si sensibilitatea gingiilor.

Previne respiratia urat mirositoare

Proprietatile antiseptice ale salviei ajuta la neutralizarea bacteriilor care cauzeaza halitoza (respiratia urat mirositoare), oferind o senzatie de prospetime.

Ajuta la vindecarea aftelor bucale

Datorita efectelor sale antimicrobiene si antiinflamatorii, salvia poate accelera vindecarea leziunilor si aftelor bucale atunci cand este utilizata sub forma de clatire cu infuzie de salvie, scrie aceeași sursă.

Cum sa folosesti salvia pentru sanatatea orala