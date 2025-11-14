Celulele stem ale melanocitelor (McSCs) se află în rădăcina foliculilor de păr și ajută la menținerea culorii naturale a părului. Ele se pot transforma în melanocite, celulele care dau culoare părului și pielii.

Cercetătorii de la Universitatea din Tokyo au descoperit că atunci când aceste celule sunt afectate de deteriorarea ADN-ului, ele pot urma două căi:

Albirea părului: celulele se maturizează și mor, ceea ce duce la pierderea pigmentului și apariția firelor albe. Acest mecanism protejează organismul de celulele deteriorate.

Risc de melanom: dacă celulele nu urmează mecanismul de protecție și continuă să se înmulțească, ele pot deveni periculoase și favoriza apariția cancerului de piele.

„Aceeași celulă stem poate avea două destine opuse—să se epuizeze sau să se înmulțească—în funcție de tipul de stres și de semnalele din jurul ei. Albirea părului și melanomul sunt, de fapt, rezultatul modului în care celulele stem reacționează la stres”, a explicat profesorul Emi Nishimura.

Studiul arată cât de important este ca organismul să elimine celulele stem afectate, pentru a preveni probleme grave de sănătate.