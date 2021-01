Ministrul Virgil Popescu intervine în scandalul liberalizării pieței de energie electrică: O să modificăm Legea Energiei dacă ANRE spune că nu poate

„La 1 decembrie 2018 s-a facut aceasta liberalizare, preturile relativ stabile, a venit Ordonanta 114, si la gaze, si la energie pret reglementat. Am intrat in infringement cu Comisia Europeana si pe gaze, si pe energie din cauza aceasta, iar la 1 ianuarie 2020, Guvernul a decis ca din iulie 2020 sa se liberalizeze piata gazelor naturale, in sase luni de zile, si piata energiei electrice de acum. (...)

În mod normal, liberalizarea acestui preţ şi regulile de pe piaţă le face ANRE, nu le face ministerul, dar dacă vedem că lucrurile acestea se împotmolesc şi vedem că ANRE spune că nu poate să ia această decizie, că legea nu le-ar permite, care mie mi se pare de bun simţ - să ofere tuturor clienţilor din regim reglementat preţul furnizorului cu care au contract, cel mai bun preţ al furnizorului - modificăm legea. Modificarea legislativă a legii energiei electrice este atributul guvernului. Noi ca minister al energiei putem iniţia un proiect de OUG, să îl introducem în Guvern, astfel încât prin lege să stabilim acest lucru: la liberalizare primul preţ pe care îl oferi clientului tău este cel mai mic preţ din piaţa concurenţială, după care evident omul poate să îşi aleagă nu mai e presat de timp, nu mai e presat de 31 ianuarie, 31 martie, poate în cursului anului 2021 oricând să îşsi schimbe furnizorul, dar să şie că cea mai buna ofertă a ajuns la clientul casei”, a declarat Virgil Popescu marți seară, la o televiziune de știri.

„Am avut astăzi o discuţie cu ANRE, am avut şi cu Consiliul Concurenţei, după mine, soluţia - eu mai las ANRE-ul să se mai gândească – dar am afirmat, după data de 15 ianuarie, în Guvern vom acţiona modificând Legea Energiei electrice şi a gazelor naturale să stabilim cum facem această liberalizare, dacă ANRE-ul care este, conform legii şi conform directivelor europene cel care trebuie să reglementeze această liberalizare nu poate să o facă. Eu o să vin cu o propunere foarte clară (...) este perfect concurenţială, nu trec oamenii obligatoriu în serviciul universal care e mai scump. Nu! Le ofer oamenilor să intre direct pe preţul concurenţial cel mai ieftin al furnizorului actual şi dacă nu le convine, se pot schimba, dar nu îi duc în serviciul universal, care e cel mai scump!”, a asigurat ministrul Energiei.

În plus, ministrul a criticat şi lipsa unei campanii de informare pe acest subiect: „Nu a fost o campanie de informare, trebuia făcută o campanie de informare, încercăm în aceste zile, în această lună ianuarie, să suplinim această lipsă de informare”. Criticile ministrului vin și după solicitarea Avocatului Poporului în legătură cu libereaizarea pieșei de energie electrică și cu informarea populației.

Piaţa de energie electrică a fost complet liberalizată la 1 ianuarie 2021. Începând cu această dată consumatorii care erau până acum în regim reglementat şi păstrau actualul contract, riscau să plătească preţuri mai mari cu 13-26%.

ANRE a anunţat că prelungeşte până la 31 martie 2021, de la 31 ianuarie iniţial, perioada în care consumatorii casnici pot încheia contracte de furnizare pe piaţa reglementată, iar furnizorii au fost de acord cu această propunere.

ANRE a iniţiat un proiect de ordin în acest sens, "având în vedere impactul procesului de liberalizare a pieţei de energie electrică, de la 1 ianuarie 2021 asupra clienţilor casnici, necesitatea asigurării unei bune informări de către furnizorii de ultimă instanţă, precum şi asigurarea condiţiilor necesare încheierii contractelor de furnizare a energiei electrice cu respectarea condiţiilor impuse în contextul pandemiei de COVID 19 şi pentru ca procesul să se desfăşoare în beneficiul consumatorului final, a fost prevăzută măsura de prelungire până la 31 martie 2021 a perioadei în care pot fi încheiate contracte de furnizare a energiei electrice astfel încât clienţii casnici să beneficieze de preţul din oferta concurenţială", potrivit Agerpres.