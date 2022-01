„Îmi aduc aminte că zâmbeam când mă gândeam că mie nu mi se va întâmpla așa ceva, dar mi-a venit factura de 3 ori și jumătate mai mare, pe persoană fizică. Până acum, în lunile reci, atunci când era foarte frig afară, consumul nu depășea 700 de lei. Acum, mi-a venit 2.300 de lei factura. Eu am făcut un contract mai de mult, nu am primit nicio ofertă nouă, este vechi de 2 ani. M-au pus să sun de colo colo, nu m-am certat cu ei la telefon, pentru că sunt doar angajați. Îi dau în judecată. Cred că este singura variantă prin care pot să aflu de ce mi s-a mărit factura. Factura de curent încă n-am primit-o. Cred că vor falimenta afacerile mici. Nu am avut concerte în toată perioada pandemiei, eu am făcut bani din orice, deci școala de dans de acolo cred că o voi închide. Trebuie cu toții să-i dăm în judecată, altfel nu cred că facem față”, a declarat Mihai Trăistariu în emisiunea „Controversat”.