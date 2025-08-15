Cum previi mahmureala

Mahmureala poate fi prevenită dacă urmezi câțiva pași simpli:

Regula principală este să nu amesteci tipurile de alcool. Indiferent dacă vrei să consumi tărie, vinuri sau cocktailuri, încearcă să rămâi la același tip de băutură toată seara;

Dacă optezi pentru băuturi tip cocktail, încearcă să le eviți pe cele care conțin în rețetă băuturi carbogazoase, indiferent dacă vorbim despre sucuri sau apă tonică. Alege combinațiile cu sucuri naturale, pe cât posibil;

Nu combina alcoolul cu băuturi energizante;

Evită tipurile de alcool care conțin adaos de chimicale, de obicei cele de culoare închisă. Vodka, ginul și romul, simple sau combinate cu sucuri naturale și fructe sunt mai ușor tolerate de organism decât tequila, coniacul sau whisky-ul;

Bea apă sau sucuri naturale între băuturile care conțin alcool. Unii specialiști recomandă regula „1 la 1”, adică un pahar de apă după un pahar de alcool. În acest fel, îi oferi timp ficatului tău să metabolizeze alcoolul;

Nu te grăbi și nu bea pahar după pahar crezând că te vei binedispune mai repede. Consumul de băuturi alcoolice nu este o competiție. Limitează-te la consumul unui singur pahar de băutură pe oră. Organismul are ritmul lui de metabolizare;

Mănâncă înainte de a consuma băuturi alcoolice. Dacă mănânci ceva înainte sau în timp ce consumi alcool, acesta va fi absorbit mai lent. Consumul unui pahar de lapte în prealabil ajută într-o mare măsură. Prin crearea unui strat lipidic ce căptușește interiorul stomacului, laptele încetinește absorbția alcoolului din cavitatea gastrică. De asemenea, produsele cu un conținut ridicat de amidon pot împiedica absorbția rapidă a alcoolului. Acesta poate irita mucoasa stomacului, ceea ce poate face simptomele mahmurelii (greața, durerea abdominală, vărsăturile) să „lovească” și mai intens;

Respectă programul de somn. Cercetătorii consideră că anumite manifestări ale mahmurelii apar ca urmare a oboselii accentuate, acumulate după o noapte cu consum exagerat de alcool.

Remedii pentru mahmureală

Apa, vitaminele și odihna sunt principalii factori care vor contracara efectele mahmurelii. Ar fi bine să încerci să bei apă sau suc natural de citrice înainte de a adormi, dar mai ales la trezire.

Apa asigură și reface hidratarea pe care alcoolul a afectat-o, având un efect diuretic, iar sucul de citrice asigură o parte din vitaminele necesare pentru revenire. Alege suc de portocale, grapefruit sau tomate. Cafeaua va ajuta și ea să te simți mai bine, dacă bei în mod obișnuit. La fel de potrivite sunt și ceaiurile sau infuziile de plante, dar și băuturile vitaminizate sau cu electroliți, pe care le beau de obicei sportivii. Cel mai important rămâne consumul de apă, mai ales că la trezire va exista oricum și senzația de sete și „gât uscat”.

Pentru partea alimentară, este recomandată, ca și în cazul răcelilor, o supă de pui, care conține potasiu. Tot pentru potasiu, dar și pentru vitamine sunt recomandate bananele, care sunt bogate în substanțe nutritive și pot reda senzația de revitalizare. Lactatele pot fi și ele o opțiune potrivită, însă alege variante nu foarte bogate în grăsimi, pentru a nu contribui la senzația de greață. Brânza slabă, kefirul sau iaurtul sunt opțiuni acceptabile de lactate, împreună cu carbohidrați, cum ar fi cei din pâine prăjită sau biscuiți.

Mierea este bogată în fructoză și te poate ajuta să te simți mai bine, dar nu mai mult de două lingurițe, ca atare sau ca îndulcitor. Alege pentru micul dejun alimentele bogate în zinc, cum sunt nucile, semințele, lactatele, ouăle și cerealele integrale. Evită alimentele care pot declanșa greața, cum sunt carnea grasă sau dulciurile.

Pentru a contracara starea de greață, poți încerca să bei apă cu lămâie sau ceai de ghimbir ori alte tipuri de remedii naturiste sau chiar ceaiuri pentru mahmureală recomandate la farmacii sau în magazine tip plafar. Există și preparate care conțin tot felul de extracte naturiste și vitamine.

Mișcarea este și ea un remediu potrivit împotriva mahmurelii. Ideal e să dansezi, de exemplu, dacă bei la o petrecere, ca prevenție, sau să încerci, dacă e posibil, să parcurgi pe jos o mare parte din drumul de întoarcere către casă.

Pentru a doua zi, când mahmureala s-a instalat deja, poți încerca o plimbare în aer liber ca leac antimahmureală sau, dacă practici jogging și te simți în stare, te vei simți mult mai bine după aceea, deoarece mișcarea contribuie la secreția endorfinelor și eliminarea toxinelor din corp.